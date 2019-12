Dwaj 22-latkowie odpowiedzą za posiadanie ponad 9 kg narkotyków oraz wprowadzanie ich do obrotu Data publikacji 02.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze wydziału kryminalnego z Wejherowa zatrzymali dwie osoby w związku z posiadaniem oraz handlem narkotykami. Mundurowi zabezpieczyli ponad 9 kilogramów narkotyków. Sprawcy w sobotę zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Przestępstwo posiadania znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzania ich do obrotu grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Policjanci z wydziału kryminalnego wejherowskiej komendy pracowali nad sprawą dotyczącą wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. W minionym tygodniu wspólnie z policjantami ruchu drogowego zatrzymali w Wejherowie do kontroli drogowej kierowcę audi a6. Podczas kontroli samochodu znaleźli w nim amfetaminę w niewielkiej ilości. Następnie mundurowi wspólnie z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni z psem tropiącym do wykrywania narkotyków przeszukali mieszkanie 22-latka. Tam pies tropiący pod schodami zaznaczył torbę, w której był haszysz w wadze około 2 kg oraz marihuana o wadze ponad 1,5 kg. Ponadto w lodówce mundurowi znaleźli kokainę. Następnie funkcjonariusze skontrolowali jeszcze drugi samochód należący do sprawców. W jego bagażniku zabezpieczono torbę, w której były około 4 kg amfetaminy, marihuana o wadze około 200 gramów oraz 76 tabletek ekstazy. Policjanci sprawdzili także mieszkanie 22-letniego pasażera audi. Pies tropiący wskazał kanapę w pokoju, w której mundurowi ujawnili narkotyki haszysz, amfetaminę i marihuanę o wadze łącznej około 1,6 kg. Łącznie mundurowi zabezpieczyli ponad 9 kilogramów narkotyków.

Dwaj 22-latkowie zostali zatrzymani i doprowadzeni do wejherowskiej komendy. Obaj mężczyźni zostali przesłuchani. W sobotę zostali doprowadzeni do wejherowskiej prokuratury gdzie usłyszeli zarzuty. Obaj zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz wprowadzanie ich do obrotu grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

(KWP w Gdańsku / kp)