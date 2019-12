Chcąc przejechać przez policyjną blokadę o mały włos nie potrącił policjanta. Za swoje zachowanie na drodze odpowie przed sądem Data publikacji 02.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Strzelińscy policjanci po pościgu zatrzymali mężczyznę, który chciał uniknąć kontroli drogowej w związku z popełnionym wykroczeniem. W trakcie próby ucieczki sprawca pędził z prędkością dochodzącą do 140 km/h i o mały włos nie potrącił policjanta w trakcie zorganizowanej blokady. Został zatrzymany po tym, jak stracił panowanie nad autem i wjechał do rowu. Okazało się między innymi, że posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie na drodze odpowie przed sądem.

Policjanci Ogniwa Ruchu Drogowego ze Strzelina podczas patrolu pojazdem nieoznakowanym zauważyli kierującego samochodem osobowym, który pomimo linii podwójnej ciągłej, a ponadto podczas przejazdu przez skrzyżowanie, wykonał manewr wyprzedzania pojazdu ciężarowego. W związku z popełnionym wykroczeniem funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu kierowcy do kontroli. Mężczyzna najpierw zatrzymał auto, by następnie nagle ruszyć do przodu i podjąć ucieczkę. Rozpoczął się policyjny pościg. Uciekający nie reagował na dawane sygnały świetlne i dźwiękowe i zaczął przyśpieszać. Pirat drogowy uciekał przez blisko 20 kilometrów miejscowościami powiatu strzelińskiego, nie zatrzymując się również na zorganizowanej blokadzie, gdzie o mały włos nie doszło do potrącenia policjanta. W trakcie szaleńczej jazdy mężczyzna popełnił szereg wykroczeń, takich jak przekroczenie dozwolonej prędkości, poruszając się miejscami z prędkością dochodzącą do 140 km/h. W pewnym momencie nie zapanował nad prowadzonym pojazdem i po uderzeniu w radiowóz wpadł do rowu. Policjanci widząc całe zdarzenie udali się niezwłocznie celem udzielenia pomocy kierującemu. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe.

Okazało się, że za kierownicą siedzi 48-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego, nieposiadający uprawnień do kierowania. Ponadto mężczyzna ma aktualny zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez sąd.

W wyniku zdarzenia kierujący doznał ogólnych obrażeń ciała i został przewieziony do szpitala gdzie pozostaje na obserwacji pod nadzorem Policji.

Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie na drodze mężczyzna odpowie teraz przed sądem.

(KWP we Wrocławiu/js)