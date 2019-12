Rozbita grupa przestępcza organizująca nielegalny rynek gier hazardowych oraz dokonująca oszustw podatkowych Data publikacji 02.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Krajowej Administracji Skarbowej w Krakowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą organizującą nielegalny rynek gier hazardowych oraz dokonujących oszustw podatkowych.

Od soboty (23 listopada br.) funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Krajowej Administracji Skarbowej w Krakowie prowadzili realizacje w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie. W jej wyniku zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się organizacją nielegalnego rynku gier hazardowych oraz dokonujących oszustw podatkowych.

Krakowscy policjanci wraz z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego weszli do ustalonych 10 mieszkań, znajdujących się w Małopolsce zatrzymując łącznie 9 członków zorganizowanej grupy przestępczej, w tym kierujących grupą: 39-letniego radcę prawnego (prowadzącego w Krakowie kancelarię) oraz 40-letniego krakowianina. Oprócz nich w ręce stróżów prawa wpadły osoby w wieku od 20 do 56 lat, które pełniły w gangu ściśle określone funkcje. Jedni byli odpowiedzialni za kupno udziałów w spółkach, wykorzystywanych później w celach przestępczych, inni rekrutowali osoby (tzw. słupy), figurujące jako udziałowcy lub zarządzający firmami, a kolejni zapewniali obsługę księgową, zawierali umowy najmu lokali, w których odbywały się gry hazardowe, czy też pozyskiwali automaty do gier i magazyny służące do ich przechowywania. Podczas przeszukania ich miejsc zamieszkania policjanci zabezpieczyli, na poczet ewentualnych przyszłych kar pieniądze w różnych walutach, stanowiące równowartość 180 tys. złotych.

Prokurator nadzorujący śledztwo przedstawił podejrzanym zarzuty: kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także poświadczania nieprawdy w dokumentacji, wystawiania fikcyjnych faktur, oszustw podatkowych oraz nielegalnego prowadzenia gier hazardowych.

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie tymczasowo aresztował 4 podejrzanych. Pozostali zostali objęci dozorem Policji i zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Za popełnione przestępstwa członkom grupy grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Do tej pory w postępowaniu zarzuty usłyszało 15 osób. W tej sprawie zabezpieczono 1000 automatów do gier hazardowych urządzonych w 270 punktach-lokalach i w 5 magazynach (służących do przechowywania automatów i ich montowania) na terenie niemal 100 miejscowości w 5 województwach południowej Polski (małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim i dolnośląskim).

W ramach prowadzonego od 2017 roku postępowania, policjanci i funkcjonariusze KAS z Krakowa przeprowadzili ponadto 200 przeszukań w firmach i mieszkaniach osób uczestniczących w procederze wyłudzania należności publicznoskarbowych, zabezpieczając dokumentację rachunkowo-księgową, notarialną, elektroniczne nośniki danych, telefony komórkowe. Dowody te zostały poddane dogłębnej analizie kryminalnej. Według ustaleń śledczych kontrolowane przez grupę przestępczą podmioty gospodarcze – łącznie 23 spółki (w większości specjalnie założone i prowadzone formalnie przez osoby podstawione, tzw. słupy), wystawiły ponad pół tysiąca faktur VAT, co do których zachodziło uzasadnione podejrzenie, że nie dokumentują one rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, opiewających na kwotę 20 milionów złotych na rzecz 70 innych firm, a one wykorzystały te faktury do rozliczeń pomniejszając w ten sposób zobowiązania podatkowe o 5 mln. zł. Prokurator nadzorujący śledztwo przedstawił podejrzanym łącznie ponad 300 zarzutów, w tym: kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także poświadczania nieprawdy w dokumentacji, wystawiania fikcyjnych faktur oraz nielegalnego prowadzenia gier hazardowych (z art. 258 § 3 kk, art. 258 § 1 kk, art. 271 § 1 i 3 kk, art. 271a § 1 kk w zw. z art. 12 kk, art. 107 § 3 kks w zw. z art. 37 § 1 kks, przy zastosowaniu 91 § 1 kk, art. 12 §1 kk i art. 65 § 1 kk).

Ponadto udokumentowane przypadki posiadania nielegalnych automatów do gier stanowią naruszenie przepisów Ustawy o grach hazardowych, w związku z czym Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie. Oprócz odpowiedzialności karnej skarbowej za posiadanie automatów podejrzanym grozi również kara pieniężna określona w art. 89 ust 1 w zw. z art. 89 ust. 4 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r., w wysokości 100 000 zł od każdego urządzenia, tj. łącznie blisko 100 milionów złotych.

(KWP w Krakowie / kp)