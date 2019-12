Policyjne działania "NURD" Data publikacji 03.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 4 grudnia w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzą wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mimo iż nadrzędnym celem działań będzie egzekwowanie przestrzegania przepisów mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Genezą policyjnych działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim. W środę większym niż zwykle nadzorem zostaną objęte odcinki dróg, skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, w których ryzyko powstania wypadku jest największe.

Co istotne bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów w Polsce, w porównaniu z poprzednim rokiem, poprawiło się. Zmniejszyła się liczba wypadków drogowych, rannych i zabitych. Jednak mimo poprawy trzeba pamiętać, że zagrożenie wypadkami ciągle jest realne. Odnosząc się, chociażby do zdarzeń z udziałem pieszych to zatrważa fakt, że wciąż blisko połowa wypadków z ich udziałem miała miejsce właśnie na wyznaczonych przejściach. Dlatego w ramach realizowanych już po raz dwunasty w tym roku działań o zasięgu ogólnopolskim policjanci zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych. Pamiętając, że piesi są sprawcami ¼ wypadków ze swoim udziałem bacznie przyjrzą się również ich poczynaniom.

Nadzorem objęte zostaną miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których doszło do potrąceń pieszych. Jednocześnie prowadzone są przedsięwzięcia edukacyjne, w ramach których policjanci przekazują uczestnikom ruchu drogowego informacje o zagrożeniach pieszych na drodze oraz potrzebie znajomości i przestrzegania przepisów prawa.

Warto przypomnieć, że uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady ostrożności, szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Mimo, że dotyczą wszystkich to podwójnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi, którzy przy wypadku i kontakcie z nadwoziem pojazdu zawsze przegrają. Ostrożny pieszy to taki, który podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamięta o obserwacji pojazdów upewniając się czy kierowca prawidłowo reaguje na jego obecność na drodze. Co istotne kierujący pojazdem widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych powinien, zgodnie z przepisem, zmniejszyć prędkość a zwiększyć uwagę.

(Biuro Ruchu Drogowego KGP)