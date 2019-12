Trwa cykl konferencji: „Dej pozór na zagrożenia w cyberprzestrzeni” Data publikacji 10.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wydział Prewencji KWP w Katowicach, we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa portalu Allegro.pl zorganizował cykl konferencji pn. „Dej pozór na zagrożenia w cyberprzestrzeni”. Wydarzenie odbyło się w ramach ogólnokrajowego programu „Bezpieczne Zakupy w sieci”. Swoim patronatem objął go Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Organizatorem cyklu konferencji jest Wydział Prewencji KWP w Katowicach we współpracy z ekspertami ds. bezpieczeństwa portalu Allegro.pl. Konferencja inaugurująca wojewódzkie działania pn. „Dej pozór na zagrożenia w cyberprzestrzeni” odbyła się początkiem grudnia. Akcja jest częścią ogólnokrajowego programu „Bezpieczne Zakupy w sieci”, który został objęty patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Jednym z elementów przedsięwzięcia są bezpłatne wykłady edukacyjne mające na celu zapobieganie ryzykowanym zachowaniom w środowisku internetowym adresowane do dzieci i młodzieży szkolnej (13 – 18 lat). Konferencja rozpoczęła się od złożenia meldunku Pierwszemu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romanowi Rabsztynowi, który podczas wystąpienia powitał licznie zebranych gości. Następnie, zgodnie z harmonogramem wydarzenia wystąpił Filip Przygodzki – Ekspert ds. bezpieczeństwa z serwisu Allegro.pl. Prelegent podczas swojego wykładu zwrócił uwagę na bezpieczeństwo podczas korzystania z usług sklepów internetowych. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się również, jakie uprawnienia ma kupujący oraz na co uważać podczas zakupów przez internet. W dalszej części konferencji głos zabrali policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Sierż. sztab. Adam Basoń zwrócił uwagę na zachowanie osób w internetowej przestrzeni. Policjant przestrzegał przed umieszczaniem w sieci nieprzemyślanych zdjęć oraz treści, natomiast podkom. Kazimierz Toborowicz zwrócił uwagę na podstawowe zasady netykiety. Podczas konferencji głos zabierali również uczniowie, którzy nie tylko wysłuchali wykładów prelegentów, ale także zadawali im pytania związane z tematyką spotkania.

A tak wyglądały konferencje przygotowane dla młodzieży z poszczególnych miast naszego województwa:

- Dąbrowa Górnicza

- Kłobuck

- Racibórz

- Rybnik

- Sosnowiec

- Zawiercie