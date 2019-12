Policjanci wracający ze szkolenia zatrzymali nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 03.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wracający ze szkolenia służbowego pokazali, że zawsze są czujni i reagują na niebezpieczne sytuacje. Jadąc drogą krajową zatrzymali nietrzeźwego kierowcę sharana, który zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla innych kierowców. 39-latek miał 1,5 promila alkoholu w organizmie i nie posiadał ponadto uprawnień do kierowania.

Do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy doszło w sobotę (30 listopada). Tego dnia policjanci z woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego wracali ze szkolenia służbowego w Kalu. Jadąc drogą krajową K-22 pomiędzy miejscowościami Rusinowo – Człopa zauważyli pojazd vw sharan, którego kierowca zachowywał się bardzo podejrzanie. Zjeżdżał co chwilę na przeciwległy pas ruchu stwarzając bezpośrednie zagrożenie zarówno dla kierowców jadących z naprzeciwka, jak i próbujących go wyprzedzić. Ponadto w pewnym momencie zauważyli jak wskazany pojazd podczas wymijania się z innym autem otarł się lusterkami, uszkadzając je. Wszystko wskazywało na to, iż kierowca może znajdować się pod działaniem alkoholu bądź środków odurzających. Policjanci powiadomili o zagrożeniu dyspozytora numer 112. Funkcjonariusze jadąc cały czas za samochodem, podejmowali kilkukrotnie próbę zatrzymania kierowcy jednak ten uniemożliwiał im to, zmuszając jednocześnie inne pojazdy do zjeżdżania na pobocze. Okazja do uniemożliwienia mężczyźnie dalszej jazdy nadarzyła się, gdy ten zatrzymał się w miejscowości Człopa. Reakcja policjantów była natychmiastowa. Podbiegli do pojazdu, zabrali kierowcy kluczki, a następnie zapobiegli zarówno jemu, jak i pasażerowi oddalenie się. Obaj mężczyźni zostali przekazani przybyłemu na miejsce patrolowi lokalnej Policji z ruchu drogowego. Po sprawdzeniu kierowcy w policyjnych systemach informatycznych i zbadaniu jego stanu trzeźwości okazało się że nie ma on uprawnień do kierowania, a w jego organizmie jest ponad 1,5 promila alkoholu. Zarówno kierowca jak i pasażer zostali doprowadzeni przez patrol do komendy w Wałczu, natomiast policjanci ruszyli w dalszą drogę do domu.

Interweniujący policjanci to funkcjonariusze różnych jednostek, którzy swoim zachowaniem udowodnili, że słowa roty ślubowania jaką składali po wstąpieniu do Policji, nie są dla nich jedynie pustym sloganem. Wśród nich jest sierż. szt. Dawid Wiewiórkowski z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim oraz sierż. szt. Bartosz Niciejewski ze Sztabu Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. Dwaj pozostali to policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Gorzowa Wielkopolskiego i Szczecina.

podkom. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim