Śląscy policjanci w czołówce zwycięzców Maratonu Komandosa Data publikacji 03.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Śląscy policjanci po raz kolejny wzięli udział w prestiżowym biegu – Maratonie Komandosa. To już 16 edycja jednego z najtrudniejszych maratonów w Polsce i Europie. Nasi zawodnicy: asp. Jacek Michulec z komendy w Żywcu oraz policjant z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowic zdobyli kolejno 1 i 2 miejsce w kategorii funkcjonariuszy Policji. W klasyfikacji ogólnej asp. Michulec zajął 2 miejsce, a policyjny kontrterrorysta - 6 miejsce na 629 zawodników, którzy wystartowali w tym biegu. Gratulujemy!

Śląscy policjanci po raz kolejny wzięli udział w prestiżowym biegu – Maratonie Komandosa. To już 16 edycja jednego z najtrudniejszych maratonów w Polsce i Europie. Tym bardziej cieszy, że te legendarne zawody już po raz kolejny wygrywają policjanci z naszego województwa.



Organizatorami biegu była Jednostka Wojskowa Komandosów oraz Wojskowy Klub Biegacza Meta Lubliniec, a patronat nad nim objął Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Ministra Paweł Solocha. Maraton jest jednym z pięciu biegów składających się na Wielki Szlem Komandosa 2019 - zaliczających się do najtrudniejszych cykli biegowych o takim charakterze w Europie.



W Maratonie Komandosa uczestnicy startują w pełnym umundurowaniu oraz w wojskowych butach o odpowiedniej wysokości cholewki wraz z plecakiem o wadze minimum 10 kg. Wymogi są skrupulatnie weryfikowane przez sędziów zawodów. Warto wspomnieć, że na trasie biegu nie ma punktów żywieniowych, czy punktów wsparcia, dlatego zawodnicy sami zapewniają sobie prowiant, przez co ich plecaki są często jeszcze cięższe. Trasa biegnie przez lublinieckie lasy w wymagającym, piaszczystym i kamienistym terenie.

W tym roku na liście startowej stawiło się 629 uczestników, w tym biegaczy zza granicy, m. in. z Wielkiej Brytanii, Rosji, Słowacji, Białorusi. Były to osoby reprezentujące różne formacje mundurowe: jednostki wojskowe, Policję, straż pożarną, straż miejską, służbę więzienną oraz ratownictwo medyczne i służby specjalne, a także osoby nie związane z mundurem. Zawodnicy mają 7 godzin na pokonanie trasy.



W kategorii funkcjonariuszy Policji nie mieli sobie równych:

I miejsce zdobył asp. Jacek Michulec z KPP w Żywcu z czasem: 3:30:50

zdobył z KPP w Żywcu z czasem: 3:30:50 II miejsce wywalczył policjant z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach z czasem: 3:47:34

III miejsce zajął mł. asp. Marek Data z Komendy Stołecznej Policji uzyskując czas: 4:00:57

W wynikach klasyfikacji ogólnej XVI Maratonu Komandosa nasi zawodnicy także odnieśli ogromny sukces, zdobywając bardzo wysokie miejsca:

II miejsce zajął asp. Jacek Michulec, a VI miejsce policyjny kontrterrorysta z Katowic.



Dodatkowo funkcjonariusz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach zajął także II miejsce w Szlemie Komandosa 2019. Aby powalczyć o ten tytuł zawodnicy muszą wystartować w piątce legendarnych, bardzo wymagających biegów terenowych w danym roku kalendarzowym na różnych dystansach:

Setka Komandosa w Lublińcu - dystans100 km pokonywany jest następująco: 20 km w umundurowaniu i z plecakiem o wadze 10 kg, 20 km w mundurze bez plecaka, a ostatnie 60 km w stroju dowolnym;

Półmaraton Komandosa w Warszawie, na terenie Wojskowej Akademii Technicznej - dystans 21 km pokonywany jest w mundurze, z plecakiem o wadze 10 kg;

Bieg o Nóż Komandosa w Lublińcu - dystans 10 km pokonywany w mundurze;

Ćwierćmaraton Komandosa w miejscowości Czarne w województwie pomorskim - dystans 10 km pokonuje się w plecaku o wadze 10 kg;

Maraton Komandosa w Lublińcu - dystans 42 km w mundurze z plecakiem o wadze 10 kg.

Po starcie w pięciu zawodach w jednym roku, sumuje się uzyskany w nich czas. Ukończenie Szlema Komandosa jest wielkim wyzwaniem, udaje się to jedynie nielicznym i najbardziej zdeterminowanym zawodnikom, z uwagi m.in. na konieczność startu w zawodach o charakterze ultramaratonu (100 km) oraz pozostałych biegach, które są wymagające pod względem logistycznym, jak i kondycyjnym.

Policyjny kontrterrorysta z Katowic uplasował się na drugim miejscu podium Szlema Komandosa, zaraz za sierż. Arturem Pelo (7 Brygada Obrony Wybrzeża) - legendarnym zawodnikiem biegów komandosa, wielokrotnym rekordzistą tras biegów.

Na trzecim miejscu znalazł się reprezentant 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej por. Maciej Kasjan.



Serdecznie gratulujemy zawodnikom i życzymy kolejnych udanych startów!