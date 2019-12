Szybcy i skuteczni - policjanci drogówki w przeciągu godziny zatrzymali mężczyzn odpowiedzialnych za kradzież kilku tysięcy euro Data publikacji 03.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Asp. szt. Robert Sarbicki wraz z asp. Dominikiem Filipkiem kolejny raz udowodnili, że skuteczność to ich domena. Sulęcińscy policjanci zatrzymali dwóch obywateli Agierii, którzy odpowiedzą przed sądem za kradzież kilku tysięcy euro z kurtki jednego z kierowcą. Szybkie i profesjonalne czynności mundurowych „w białych czapkach” pozwoliły na odzyskanie pieniędzy, które przekazano właścicielowi.

Czy w przeciągu zaledwie godziny można zostać okradzionym z kwoty 6 800 euro, a następnie całą sumę odzyskać? Można! Pod warunkiem, że do działania przystąpią policjanci z niezawodną intuicją i wieloletnim doświadczeniem. O wyjątkowym szczęściu w nieszczęściu może mówić 57-letni mieszkaniec województwa pomorskiego. W niedzielę (1 grudnia) mężczyzna zatrzymał się na posiłek w jednym z zajazdów na terenie gminy Krzeszyce. W pewnym momencie zorientował się, że saszetka z dość sporą sumą pieniędzy zniknęła z kieszeni jego kurtki. Zaraz po tym fakcie zauważył dwóch mężczyzn, którzy w pośpiechu wyszli z lokalu, wsiedli do auta i odjechali. 57-latek o fakcie kradzieży natychmiast powiadomił dyżurnego sulęcińskiej jednostki. Podczas rozmowy z funkcjonariuszem dokładnie opisał pojazd jakim poruszali się złodzieje, a także jak byli ubrani. Na miejsce zdarzenia wysłany został patrol Policji. Informację o kradzieży przekazano także dla sulęcińskiej drogówki. Zadaniem asp. szt. Roberta Sarbickiego i asp. Dominika Filipka było sprawdzenie drogi, którą może się poruszać opisane auto. Policjanci trafnie założyli więc, że złodzieje mogą kierować się w stronę granicy. Szybko okazało się, że intuicja i lata doświadczeń w mundurze obu panów to klucz do skuteczności. Na drodze W-138 zatrzymali osobowego volkswagena golfa. W pojeździe znajdowało dwóch mężczyzn, których wygląd pasował do rysopisu podanego przez zgłaszającego. W aucie policjanci ujawnili dwa pliki pieniędzy. Łącznie 6 800 euro, czyli ponad 29 tysięcy złotych. Dokładnie taka suma została skradziona 57-latkowi. Dwaj obywatele Algierii, 35 i 47-latek zostali zatrzymani. Po nocy w policyjnym areszcie usłyszeli zarzuty kradzieży, do których się przyznali. Teraz grozi im do pięciu lat pozbawienia wolności. Finał historii jest taki, że policyjny nos nie zawiódł i tym razem, a cała utracona gotówka wróciła do pokrzywdzonego. Mężczyzna kilkukrotnie dziękował funkcjonariuszom za ich zaangażowanie i profesjonalizm.

Warto zaznaczyć, że nie była to pierwsza sytuacja, w której duet Sarbicki – Dominiki wykazał się skutecznością. Nie inaczej było w przypadku głośnego pościgu, do którego doszło po tym jak 20-latek nie zatrzymał się do policyjnej kontroli:

http://sulecin.lubuska.policja.gov.pl/go8/serwis-informacyjny/aktualnosci/28216,Skuteczny-poscig-Policji-Uciekinier-wyskoczyl-z-jadacego-auta.html

Źródło: sierż. Klaudia Richter

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie