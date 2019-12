Na ratunek z narażeniem życia Data publikacji 03.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Szybka reakcja i przede wszystkim ofiarne działanie stróżów prawa zapobiegło ludzkiej tragedii. Bez chwili wahania weszli do palącego się domu i wyprowadzili z niego poszkodowanych. Policjanci i strażacy uratowali dwie osoby.

Policjanci w okresie zimowym większą uwagę poświęcają sprawdzaniu miejsc, w których przebywają bezdomni. Oprócz niebezpieczeństwa związanego z narażeniem na niskie temperatury, osoby te często tracą życie w pożarach. Policjanci z patrolówki podczas nocnej kontroli jednego z takich miejsc zauważyli pożar. Wiedząc, że każda minuta może okazać się na wagę życia, mundurowi postanowili interweniować jeszcze przed przybyciem strażaków. Po wejściu do środka, mimo silnego zadymienia pomieszczeń, udało im się odnaleźć i wyprowadzić 32-letniego mężczyznę. Kiedy okazało się, że w budynku przebywa jeszcze jedna osoba, natychmiast wrócili do środka, żeby ją ratować. Szybko rozprzestrzeniający się ogień i bardzo duże zadymienie, uniemożliwiły jednak policjantom dalsze prowadzenie akcji. Po ugaszeniu pożaru strażacy wspólnie z ratownikami medycznymi dotarli do kobiety. 58-latka była przytomna. Po udzieleniu jej pierwszej pomocy została przetransportowana do szpitala.

Odwaga, profesjonalizm i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi to cechy, którymi wykazali się jaworzniccy policjanci — aspirant sztabowy Andrzej Kaczmarczyk i sierżant Szymon Białek. To również przykład wzorowego współdziałania służb, które ruszyły na ratunek. Policjanci strażacy i ratownicy medyczni zawsze gotowi są nieść pomoc innym, często narażając przy tym własne życie.

(KWP w Katowicach/sk)