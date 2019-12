Policjanci spełnili marzenie 5-letniego Olka Data publikacji 03.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Myszkowscy policjanci spełnili marzenie podopiecznego Fundacji Iskierka zajmującej się pomocą i wsparciem dzieci z aplazją szpiku. Chłopiec marzy o tym, aby w przyszłości zostać policjantem. Powiedział o tym swojemu opiekunowi — Mateuszowi Baranowi, który jest myszkowskim policjantem.

Olek jest podopiecznym Ogólnopolskiej Fundacji ISKIERKA, zajmującej się pomocą i wsparciem dzieci z aplazją szpiku oraz ich rodzin. Ma 5 lat. Jego opiekunem jest wolontariusz Mateusz Baran, który na co dzień pełni służbę w myszkowskiej komendzie. Mateusz i Olek pracują razem zaledwie od kilku miesięcy. Przez ten krótki czas między mundurowym a jego podopiecznym wywiązała się silna więź. Chłopiec bardzo zaufał swojemu opiekunowi — do tego stopnia, że opowiedział mu o swoich marzeniach. Jednym z nich jest związane ze służbą Mateusza — chłopiec marzy, aby w przyszłości zostać policjantem. Jego opiekun często opowiada mu o swojej codziennej służbie. Dlatego mały Olek bardzo szanuje policjantów, doceniając ich ciężką i odpowiedzialną służbę. St. post. Mateusz Baran postanowił zrobić swojemu podopiecznemu niespodziankę i zaprosił go razem z rodzicami do Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. To były chwile, które na pewno na długo pozostaną w pamięci chłopca...



Jego wizyta rozpoczęła się od zwiedzania myszkowskiej komendy. Pod przewodnictwem policyjnej maskotki — Sznupka, chłopiec bacznie przyglądał się pracy mundurowych. Olek miał okazję gościć w gabinecie Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie i porozmawiać z szefem myszkowskich stróżów prawa mł. insp. Marcinem Lemańskim. Potem rozmawiał z policyjnym profilaktykiem, z policjantami wydziału ruchu drogowego oraz dyżurnym jednostki. Spotkanie z policjantami było dla 5-letniego Olka ogromnym przeżyciem i sprawiło mu wiele radości.



Życzymy Olusiowi dużo zdrowia i siły w walce chorobą oraz czekamy, aż wstąpi w nasze szeregi!

(KWP w Katowicach / kp)