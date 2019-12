Aresztowany za 2,5 kg amfetaminy Data publikacji 03.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z komisariatu Toruń-Rubinkowo doprowadzili do sądu 35-latka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych. Jego zatrzymanie to efekt pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z Torunia, którzy w garażu należącym do mężczyzny znaleźli 2,5 pół kg amfetaminy. Sąd aresztował 35-latka na najbliższe 3 miesiące.

W sobotę (30.11.19) kryminalni z komisariatu Toruń-Rubinkowo doprowadzili do sądu 35-latka podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna trafił za kraty w piątek (29.11.19). Jego zatrzymanie to efekt pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z Torunia, którzy w garażu przy ul. Winnej należącym do mężczyzny znaleźli wiadro i worki z białym zbrylonym proszkiem. Wstępne testy wykazały, że zabezpieczona substancja to 2,5 kg amfetaminy. 35-latek trafił prosto do policyjnej celi i już usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na najbliższe 3 miesiące.

Teraz 35-latkowi grozi do 10 lat więzienia.

(KWP w Bydgoszczy/js)