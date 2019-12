Reagujmy – kiedy widzimy, że ktoś może potrzebować pomocy Data publikacji 03.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W związku z występującą na zewnątrz pogodą oraz pojawiającymi się opadami śniegu oraz przymrozkami, pamiętajmy, że są osoby, które są szczególnie narażone na niebezpieczne działanie takich właśnie warunków pogodowych. Dlatego wejherowscy policjanci wzorem lat ubiegłych prowadzą wzmożone działania mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu życia oraz zdrowia osób bezdomnych i bezradnych.

Niskie temperatury stwarzają duże prawdopodobne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, samotnych oraz będących w podeszłym wieku. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, które znajdują się na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

Wejherowscy funkcjonariusze przypominają i apelują także do wszystkich mieszkańców powiatu wejherowskiego o informowanie Policji oraz innych służb o każdej zauważonej osobie, która siedzi na przystanku, w parku, a także będącej pod wpływem alkoholu lub znajdującej się w podobnej sytuacji mogącej spowodować wychłodzenie organizmu. Nie przechodźmy obok takich ludzi obojętnie. Wystarczy, że w takim przypadku zareagujemy i powiadomimy odpowiednie służby dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub do Straży Miejskiej.

Pamiętajmy, że od naszego zaangażowania i pomocy może zależeć czyjeś życie. Czasem wystarczy nawet jeden telefon.

Ponadto, kiedy mamy do czynienia z informacją, która nie jest pilna, jednak naszym zdaniem policjanci powinni ją sprawdzić, istnieje możliwość zgłoszenia pewnych zagrożeń poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa poprzez dodanie zgłoszenia np. "Osoba bezdomna wymagająca pomocy". W tym przypadku chodzi o sytuacje, gdzie takie osoby bezdomnie przebywają często, ale wiemy że warunki bytowe są tam bardzo trudne. Wtedy możemy taką informację nanieść na mapę. Pamiętajmy żeby dodać szczegółowy opis zgłoszenia. Na sprawdzenie informacji z mapy, policjanci mają do 7 dni, ponieważ to nie służy do wzywania interwencji. Policjanci będą mogli to zweryfikować, osoby które tam zastaną na miejscu otrzymają od nich informację o punktach, gdzie mogą zjeść ciepły posiłek oraz spędzić noc.

Natomiast kiedy chcemy powiadomić ważnym i pilnym Policję, gdzie oczekujemy szybkiej, natychmiastowej reakcji w związku z zagrożeniem życia, musimy zadzwonić na numer alarmowy 112.