Uciekał kradzionym autem, po amfetaminie i z zakazem prowadzenia pojazdów Data publikacji 03.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego z wrocławskiej komendy miejskiej podczas patrolu drogi S5 podjęli pościg za kierowcą samochodu osobowego, który nie zatrzymał się do kontroli. Po policyjnym pościgu młody kierowca został zatrzymany. Okazało się, że auto figurowało jako kradzione, a on sam miał aktywny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Policyjny tester wskazał też, że mężczyzna prowadził pod wpływem amfetaminy.

Policjanci patrolowali radiowozem nieoznakowanym trasę S5 w kierunku Wrocławia. Przed godziną 19 zauważyli samochód osobowy na głogowskich numerach rejestracyjnych. Kierujący pojazdem wyraźnie nie dostosował swojej prędkości do obowiązujących w tym miejscu przepisów. Funkcjonariusze włączyli wideorejestrator w radiowozie i zmierzyli prędkość auta. Wynik pomiaru na monitorze wskazywał 177 km/h.

Funkcjonariusze dali kierującemu wyraźne sygnały do zatrzymania pojazdu. Zamiast się zatrzymać, samochód zaczął jednak przyśpieszać. Rozpoczął się policyjny pościg. Uciekający mężczyzna nie zdołał jednak uciec policjantom - po skręcie w zjazd w kierunku Trzebnicy na drodze wojewódzkiej nr 5 został zatrzymany. Kierującym okazał się być 27-letni mieszkaniec powiatu leszczyńskiego. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się, że ma on aktywny zakaz prowadzenia pojazdów, wydany przez Sąd w Lesznie. To jednak był dopiero początek jego problemów. Samochód, którym się poruszał, w policyjnym systemie figurował jako kradziony. Został utracony z jednego z parkingów na terenie Głogowa z końcem sierpnia br. Mężczyzna został też przez funkcjonariuszy sprawdzony policyjnym testerem narkotykowym. Tester wskazał, że 27-latek kierował pod wpływem amfetaminy.

Mężczyzna został zatrzymany, a samochód zabezpieczono na strzeżonym parkingu. Policjanci sprawdzą teraz związek 27 - latka z kradzieżą pojazdu. Zatrzymany będzie musiał opowiedzieć za popełnienie przestępstw niezatrzymania się do policyjnej kontroli i niestosowania się do orzeczonych przez sąd środków karnych. Funkcjonariusze przewieźli podejrzanego na badanie krwi - laboratoryjna analiza potwierdzi, czy dodatkowo prowadził on pojazd pod wpływem narkotyków. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą teraz policjanci z trzebnickiej komendy.

(KWP Wrocław/sk)