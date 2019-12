Ciężarówka warta 400 tys zł odzyskana przez kryminalnych z lubuskiego. Sprawa może mieć wymiar międzynarodowy Data publikacji 04.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy z lubuskiego odzyskali skradzioną na terenie Niemiec ciężarówkę wartą 400 tys. zł. Do sprawy zatrzymano dwóch Litwinów, którzy usłyszeli zarzuty paserstwa znacznej wartości i zostali aresztowani na trzy miesiące. Sprawa może mieć charakter rozwojowy i wymiar międzynarodowy, ponieważ w Europie w ostatnich dwóch latach skradziono blisko 160 takich pojazdów. Policjanci wspólnie z Prokuratorami ze Świebodzina sprawdzają, czy kradzieże te nie są ze sobą powiązane.

W kwietniu 2018 roku z terenu przygranicznych Słubic zostaje skradziony ciężarowy daf. Od tego czasu w województwie lubuskim ginie jeszcze 10 takich zestawów — każdy wyceniony na 400 - 600 tysięcy złotych. Duża wartość pojazdów kusi osoby będące w zainteresowaniu szybkiego wzbogacenia się w duże sumy pieniędzy. Do sprawy włączają się w specjalnie stworzonym zespole śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Zarówno kryminalni, jak i policjanci z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz prokuratorzy ze Świebodzina badali skrupulatnie każdy wątek w tej sprawie. Pierwsze ustalenia wskazywały, że do podobnych kradzieży dochodzi nie tylko w Polsce, ale również w Czechach i Niemczech. Łącznie z Europy zostało skradzionych blisko 160 takich ciężarówek. Powołana grupa bada międzynarodowy wątek w przedmiotowym postępowaniu.

Skomplikowany proces wykrywczy, gdzie wykorzystano bardzo złożone metody pracy operacyjnej przez najbardziej doświadczonych policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., sprawił, że na światło dzienne zaczęły wychodzić coraz to nowsze ustalenia. Przełom nastąpił pod koniec listopada, kiedy skuteczna praca śledczych doprowadziła do konstruktywnych wniosków. Kryminalni po trudnym procesie wykrywczym gotowi zatem byli do uderzenia. Za cel obrano dwóch obywateli Litwy, którzy według posiadanej wiedzy i policyjnych ustaleń mieli dokonać kradzieży pojazdu ciężarowego z naczepą z terytorium Niemiec i przemieszczać się nimi w głąb Polski. 30 listopada w powiecie świebodzińskim na lubuskim odcinku A2 kryminalni zatrzymali kierującego ciągnikiem siodłowym marki Daf wraz z naczepą wartości 400 tys. zł. To Litwini w wieku 28 i 32 lat. Podczas czynności procesowych usłyszeli zarzuty związane z paserstwem znacznej wartości. Czynności te bardzo wnikliwie i profesjonalnie prowadzili prokuratorzy ze Świebodzina. Po wystosowaniu wniosku Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie Sąd zdecydował, że obaj zostaną tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Sprawa jest rozwojowa i może mieć wymiar międzynarodowy, wymagający ścisłej współpracy policji europejskich. Nie wykluczone są dalsze zatrzymania i dotarcie do innych osób mogących mieć związek z przedmiotową sprawą.

(KWP w Gorzowie Wlkp. / kp)