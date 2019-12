W magazynie znajdowały się narkotyki warte ponad milion euro Data publikacji 04.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki współpracy CBŚP i niemieckiej Policji rozbito międzynarodową grupę przestępczą i zlikwidowano w Poczdamie magazyn narkotyków. Podczas akcji zabezpieczono 191 kg marihuany i 20 kg haszyszu, o szacowanej wartości ponad miliona euro. Według Policji niemieckiej było to jedno z największych przejęć narkotyków w Brandenburgii w ostatnich latach.

Policjanci z Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji ustalili, że na terenie Niemiec działa grupa zajmująca się przestępczością narkotykową. Wszystko wskazywało również na to, że w Brandenburgii znajduje się magazyn narkotykowy. Te informacje natychmiast zostały przekazane stronie niemieckiej. Od tego momentu policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji i Krajowego Urzędu Kryminalnego Policji Brandenburgii ściśle współpracowali, ustalając m.in. osoby powiązane z nielegalną działalnością.

Uderzenie zostało przygotowane i przeprowadzone pod koniec listopada na terenie Niemiec. Wówczas to, funkcjonariusze Krajowego Urzędu Kryminalnego Policji Brandenburgii zatrzymali w Poczdamie 6 osób podejrzanych o związek z międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się obrotem narkotykami. Wśród zatrzymanych osób znaleźli się obywatele Niemiec, jak też obywatel Chorwacji oraz Polski. W akcji uczestniczyli również policjanci z Zarządu w Gorzowie Wlkp. Centralnego Biura Śledczego Policji.

Podczas przeszukania prywatnej posesji, tj. domu i pomieszczeń magazynowych (o wielkości ponad 5.500 m2) znaleziono 28 palet owiniętych folią zawierających wiadra plastikowe, a w nich narkotyki. Łącznie w wyniku akcji zabezpieczono 191 kg marihuany i 20 kg haszyszu. Wartość narkotyków szacowana jest na kwotę ponad miliona euro. Ponadto policjanci odkryli, że w miejscu działań wcześniej prawdopodobnie znajdowała się plantacja konopi indyjskich. Tam też znajdowały się przedmioty służące do pozyskiwania oleju konopnego.

Według Policji niemieckiej było to jedno z największych znalezisk narkotyków w Brandenburgii w ostatnich latach. Intensywne działania policjantów niemieckich we współpracy z kolegami z CBŚP przyczyniły się do wyeliminowania ogromnej ilości narkotyków z rynku i rozbicia gangu.