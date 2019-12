Spełniamy marzenia - Paweł i jego mama zostali honorowymi policjantami Data publikacji 04.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Paweł wraz z mamą spędzili wyjątkowe chwile u boku sulęcińskich stróżów prawa. Pani Liliana podczas koncertu na rzecz Kacperka, chłopca zmagającego się z białaczką wylicytowała dzień pełen atrakcji w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie. W ten sposób mundurowi postanowili dołożyć swoją cegiełkę na rzecz 6-letniego mieszkańca naszego miasta.

O tym, że dobro to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli doskonale wie jedna z mieszkanek Sulęcina. W niedzielę (24 listopada) w Sulęcińskim Ośrodku Kultury odbył się koncert charytatywny na rzecz 6-latniego Kacperka, która zmaga się z białaczką. Prócz występów artystycznych na uczestników czekały bardzo atrakcyjne licytacje. Swoją cegiełkę postanowili dołożyć policjanci z Sulęcina, wystawiając na aukcję dzień pełen atrakcji w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie. Osobą, która zaoferowała najwyższą kwotę była Pani Liliana. W poniedziałek (2 grudnia) wraz z synem Pawłem zawitali w progach komendy. Honorowi goście zostali przywitani przez szefa sulęcińskich policjantów. Następnie udali się w patrol z funkcjonariuszami ruchu drogowego. Wspólnie czuwali nad przestrzeganiem przepisów, a przede wszystkim kontrolą prędkości pojazdów. Kolejnym punktem „służby” był Wydział Kryminalny, a dokładniej zabezpieczanie śladów kryminalistycznych wraz z technikiem. Taka odsłona pracy mundurowych zdecydowanie przypadła do gustu Pawłowi. Z ogromnym zaciekawieniem słuchał instrukcji policjanta. Trzeba przyznać, że młody adept bardzo dobrze poradził sobie z nie tylko z teorią ale również praktyką. Co było dalej? Oczywiście obowiązkowy punkt – strzelnica. Pani Liliana wraz z synem uczestniczyli w indywidualnym szkoleniu strzeleckim. Poznali tajniki obchodzenia się z bronią. Po ich twarzach było widać, że taka atrakcja to strzał w dziesiątkę. Nasi goście mieli możliwość zapoznania się z pracą służby dyżurnej, a także funkcjonariuszy Wydziału Prewencji. Na koniec otrzymali torbę pełną upominków, które mamy nadzieję będą przypominać im o dniu spędzonym w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Źródło: sierż. Klaudia Richter

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie