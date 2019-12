Policjantom wystarczyło kilkanaście minut aby odnaleźć kobietę Data publikacji 04.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjantom z Zespołu Poszukiwań Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku wystarczyło kilkanaście minut, aby odnaleźć 53-latkę. Policjanci, wiedząc, że kobieta ma problemy zdrowotne oraz skłonności samobójcze działali błyskawicznie. Presję czasu wzmogła również niekorzystna pogoda oraz zapadający już zmierzch. Funkcjonariusze szybko ustalili rysopis zaginionej oraz listę miejsc, gdzie może przebywać i ... odnaleźli ją na jednym z białostockich przystanków autobusowych. Dzięki skutecznej akcji kryminalnych 53-latka została przekazana pod opiekę lekarzy. Policjantom, za skuteczne działania, podziękowała Rodzina odnalezionej kobiety.

W połowie listopada, do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przyszły dwie kobiety chcąc zgłosić zaginięcie bliskiej im osoby. Do rozmowy ze zgłaszającymi skierowani zostali dwaj policjanci z Zespołu Poszukiwań Wydziału Kryminalnego. Funkcjonariusze, słysząc, że 53-latka ma problemy zdrowotne i skłonności samobójcze... zaczęli błyskawicznie działać. W kilka minut kryminalni ustalili rysopis zaginionej i stworzyli listę miejsc, gdzie kobieta może przebywać. Zebrany pakiet informacji policjanci przekazali dyżurnemu jednocześnie udając się w teren. Presja czasu była ogromna z racji stanu zdrowia kobiety, warunków pogodowych oraz szybko zapadającego zmroku. Cel był jeden i na szczęście został zrealizowany przez kryminalnych już w kilkanaście minut. Policjanci zauważyli zaginioną na jednym z białostockich przystanków autobusowych. Kobieta była zdezorientowana oraz wyziębiona. Nie potrafiła logicznie odpowiadać na żadne pytania. Na miejsce zdarzenia został wezwany zespół pogotowia ratunkowego, który zabrał kobietę do szpitala.

Policjantom, za skuteczne działania, podziękowała Rodzina odnalezionej 53-latki.

(KWP w Białymstoku / kp)