Tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o usiłowanie potrącenia policjanta podczas pościgu Data publikacji 04.12.2019 Na 3 miesiące trafił do tymczasowego aresztu mężczyzna zatrzymany przez policjantów w wyniku pościgu, jaki miał miejsce kilka dni temu na terenie powiatu strzelińskiego. Nieodpowiedzialny kierowca podejrzany jest o naruszenie zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi, nie zatrzymanie pojazdu do kontroli, usiłowanie potrącenia funkcjonariusza policji oraz doprowadzenie do kolizji z radiowozem.

Przypomnijmy, do zdarzenia doszło kilka dni temu na terenie powiatu strzelińskiego, gdzie policjanci ruchu drogowego podjęli decyzję o zatrzymaniu do kontroli samochodu osobowego, którego kierowca chwilę wcześniej pomimo linii podwójnej ciągłej, a ponadto podczas przejazdu przez skrzyżowanie, wykonał manewr wyprzedzania pojazdu ciężarowego. Mężczyzna najpierw zatrzymał auto a następnie nagle ruszył do przodu i podjął ucieczkę. Rozpoczął się wówczas policyjny pościg. Uciekający nie reagował na dawane sygnały świetlne i dźwiękowe ciągle przyspieszając. 48-latek uciekał przez blisko 20 kilometrów miejscowościami powiatu strzelińskiego, nie zatrzymując się również na zorganizowanej blokadzie, gdzie o mały włos nie doszło do potrącenia policjanta. W trakcie szaleńczej jazdy naruszył szereg przepisów ruchu drogowego, poruszając się miejscami z prędkością dochodzącą nawet do 140 km / h. W pewnym momencie uderzył w radiowóz i wpadł do rowu. Kierowca z ogólnymi obrażeniami został przewieziony do szpitala, gdzie pozostawał na obserwacji pod nadzorem policji. Okazało się, że podejrzany mieszkaniec powiatu wrocławskiego, nie posiada uprawnień do kierowania. Ponadto mężczyzna ma aktualny zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez sąd.

3 grudnia br. Sąd Rejonowy w Strzelinie zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. 48 - latek podejrzany jest o naruszenie zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi, niezatrzymanie pojazdu do kontroli pomimo prawidłowego podania sygnałów dźwiękowych i świetlnych przez osobę uprawnioną, usiłowanie potrącenia funkcjonariusza oraz doprowadzenie do kolizji z radiowozem sprowadzając tym samym bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Za swoje działania będzie teraz odpowiadał przed sądem.

(KWP we Wrocławiu / kp)