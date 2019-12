Napotkała zagubioną staruszkę i przyprowadziła na policję Data publikacji 04.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wzorową postawą wykazała się jedna z mieszkanek Świdnika, gdy wczoraj wieczorem na jednej z ulic zauważyła starszą i zagubioną kobietę. Nie mogąc ustalić jej miejsca zamieszkania przyprowadziła ją na komendę policji. Mundurowi ustalili dane kobiety, bezpiecznie odwieźli do domu i przekazali bliskim.

Wczoraj (03.12.2019 r.) po godzinie 19 do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku zgłosiła się kobieta, która przyprowadziła ze sobą starszą kobietę. Okazało się, że napotkała ją na jednej z ulic Świdnika i zauważyła, że kobieta jest zdezorientowana i zagubiona. Nie mogąc ustalić jej adresu zamieszkania przyprowadziła ją do świdnickiej komendy. Funkcjonariusze ustalili jej dane oraz gdzie mieszka i odwieźli 76-latkę do domu, gdzie została przekazana rodzinie.



Taka reakcja mieszkanki Świdnika być może uratowała życie seniorki. Nie bądźmy obojętni i reagujmy, gdy podejrzewamy, że ktoś może potrzebować pomocy. Zimową porą, przy niskich temperaturach, gdy szybko robi się ciemno czas działa na niekorzyść zaginionych!

(KWP w Lublinie/js)