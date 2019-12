Dociekliwość kryminalnych doprowadziła do zatrzymania 22-latka - posiadał w sumie ponad 7 kg narkotyków Data publikacji 04.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Pod koniec listopada, policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie udali się w rejon Mistrzejowic, gdzie w jednym z bloków miał mieszkać mężczyzna posiadający znaczne ilości środków odurzających. Podczas obserwacji tego miejsca kryminalni zauważyli pojazd, którym przyjechał podejrzewany. Mężczyzna został wylegitymowany, a następnie kryminalni udali się do jego mieszkania.

Podczas przeszukania lokalu nie ujawniono zabronionych substancji. Narkotyków w tym mieszkaniu nie znalazł także pies tropiący ściągnięty wraz z przewodnikiem na miejsce. Policjanci zwrócili natomiast uwagę, że mężczyzna oprócz kluczy do mieszkania, w którym się znajdowali, posiadał także inne klucze oraz pilota do bramy od innego lokalu. Funkcjonariusze szybko ustalili, że są od nieruchomości znajdującej się w rejonie Krowodrzy. Kryminalni wraz z 22-latkiem udali się pod ten adres. Po przybyciu okazało się, że klucze, które mężczyzna posiadał przy sobie, są do jednej z komórek lokatorskich, jednak tam również nie było substancji zabronionych. Jednak na tym policjanci nie zakończyli swoich działań, gdyż chwilę później aktywność policyjnego czworonoga znacząco wzrosła przy jednym z samochodów zaparkowanych nieopodal komórki lokatorskiej. Ponadto jeden z zabezpieczonych wcześniej kluczy, pasował właśnie do tego pojazdu. W trakcie przeszukania kryminalni znaleźli w aucie zgrzane worki foliowe z zawartością suszu roślinnego. 22-latek oświadczył, że ujawniony susz roślinny to marihuana i że stanowi ona jego własność. Oznajmił również, że pojazd zaparkował w garażu ponad rok temu. Zarówno samochód, jak i komórka lokatorska miały być miejscem służącym mu do przechowywania narkotyków. W związku z tym 22-latek został zatrzymany, a następnie przewieziony do policyjnego aresztu. W sumie policjanci zabezpieczyli ponad 7100 gramów marihuany. Wobec zatrzymanego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających, czyniąc jednocześnie przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

(KWP w Krakowie / kp)