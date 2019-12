Policyjna krew dla wszystkich Powrót Generuj PDF Drukuj Kolejne litry krwi oddali policjanci Szkoły Policji w Słupsku. Zaangażowanie policjantów to także poczucie odpowiedzialności i służby na rzecz innych zgodnie z hasłem „Pomagamy i chronimy”.

Młodzi policjanci, którzy zgłosili się do Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku, zgodnie podkreślało, że jest to kolejna forma służby na rzecz społeczeństwa. Była to też ogromna satysfakcja, ponieważ oddana krew może w niektórych przypadkach uratować ludzkie życie.

Donatorzy w mundurach, w dużej części zrobili to po raz pierwszy w życiu. Jest przy tym wiele emocji, gdyż policyjna młodzież, nie zawsze wie, że oddanie krwi nie wiąże się praktycznie z żadnym bólem. Po pierwszej chwili strachu na twarzy policjantów maluje się satysfakcja, że również w ten sposób można służyć innym ludziom.

Oddający krew, w większości nie wskazywali konkretnych odbiorców, chcą by życiodajny płyn wykorzystywany był tam, gdzie ludzie w stanach zagrożenia życia potrzebują go najbardziej - to również ustawowe zadania policji: nieść pomoc oraz chronić życie i zdrowie.

Ostatnia akcja przyniosła 10,3 litra krwi, natomiast w tym roku na koncie policjantów jest już łącznie kilkaset litrów i - jak zapowiadają donatorzy - tegoroczny bilans zostanie jeszcze powiększony.