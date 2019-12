Nowosolscy policjanci spełniają marzenia dzieci Data publikacji 05.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli, Mikołaj i Tygrys Lupo rozdawali najmłodszym prezenty w Kożuchowie. Nie brakowało uścisków, chwil pełnych wzruszeń, wspólnych zabaw i pamiątkowych zdjęć. Najcenniejszym podziękowaniem dla policjantów były szczęśliwe i uśmiechnięte dzieci.

Nowosolscy i kożuchowscy policjanci wraz z Mikołajem i Tygrysem Lupo odwiedzili Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kożuchowie. Na „sygnałach” pojawiła się również Ochotnicza Straż Pożarna z Kożuchowa. Już od progu na wyjątkowych gości czekał najmłodszy mieszkaniec placówki, którego wielkim marzeniem było przejechać się radiowozem oraz wozem strażackim. Nie brakowało również chętnych, którzy choć przez chwilę mogli wcielić się w rolę mundurowych i obejrzeć wyposażenie pojazdów policji i straży pożarnej. Dzięki wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kożuchowie, Mikołaj wraz z funkcjonariuszami rozdał dzieciom i młodzieży bilety do kina, słodycze i zabawki. Końcowym punktem programu, były wspólne zdjęcia i moc uścisków. Niespodzianką od policjantów dla wszystkich mieszkańców była ogromna maskotka – pluszowy piesek, który od razu otrzymał imię „Lupuś” i zasiadł na honorowym miejscu, tak aby wszystkie dzieci mogły się do niego przytulać. Takie inicjatywy, dają policjantom jeszcze większą motywację do służby – zobaczyć szczęście i radość drugiego człowieka.

Opracowała: mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli