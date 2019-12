Znamy już zwycięzcę konkursu wiedzy o Policji Data publikacji 05.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 88 reprezentantów z 44 szkół wzięło udział w naszym „Konkursie wiedzy o Policji dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego”. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta wraz z Rektorem Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dr hab. Tomaszem Halskim oraz przedstawicielem Opolskiego Kuratora Oświaty Panią Moniką Pawlicką pogratulowali uczestnikom wiedzy o Policji. Zwycięzcą testu okazał się Marcin Kasperek z Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu.

5 grudnia, w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, odbył się „Konkurs wiedzy o Policji dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego”. Wydarzenie wpisało się w obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej.

Na początku wszystkich zgromadzonych gości przywitał rektor uczelni dr hab. Tomasz Halski. Natomiast Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta życzył powodzenia reprezentantom opolskich szkół. Warto zaznaczyć, że przedsięwzięcie zostało wsparte przez Narodowy Bank Polski, który ufundował dla zwycięzców pamiątkowe srebrne monety.

Konkurs rozpoczął się kilka minut po godz. 10:00. Test zawierał 40 pytań. Dotyczyły one między innymi takich zagadnień jak: Ustawa o Policji, historia Policji oraz zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydata do służby. Uczestnicy mieli 40 minut na udzielenie poprawnych odpowiedzi. Do konkursu zgłosiły się 44 szkoły z terenu naszego województwa. Każda z placówek wyznaczyła po 2 uczniów, którzy indywidualnie reprezentowali swoje szkoły.

Celem konkursu była promocja opolskiej Policji - przybliżenie i zapoznanie ze specyfiką służby oraz zadaniami i obowiązkami jakie na policjantach spoczywają. Była to także możliwość zapoznania się z informacjami na temat procedury rekrutacyjnej oraz oczekiwań wobec kandydatów do Policji.

Na miejscu obecni byli funkcjonariusze różnych pionów, w tym kontrterroryści, policjanci prewencji oraz laboratorium kryminalistycznego. Policjanci zaprezentowali zadania i obowiązki, które na co dzień realizują. Była to również okazja do zapoznania się z wyposażeniem, które wykorzystują funkcjonariusze w codziennej służbie. Uczestnicy konkursu mieli również możliwość rozmowy z policjantami o ich pracy. Często są one pomocne w podjęciu ostatecznej decyzji, co do przyszłej służby.

Na zakończenie, dyplomy i nagrody laureatom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta oraz rektor PMWSZ w Opolu dr hab. Tomasz Halski.

I miejsce zajął Marcin Kasperek z Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu

II miejsce zajął Kacper Kłodziński z Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie

III miejsce zajęła Zuzanna Drzewińska z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Opolu, która w dogrywce pokonała Dennisa Kubiciela z Zespołu Szkół w Dobrodzieniu

Pan komendant nadinsp. Jarosław Kaleta wręczył również medale pamiątkowe związane z 100. rocznicą powołania Policji Państwowej oraz listy gratulacyjne Rektorowi Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu dr hab. Tomaszowi Halskiemu oraz przedstawicielowi Opolskiego Kuratora Oświaty Pani Monice Pawlickiej.

Przed nami już wkrótce kolejne dwa turnieje pn. ,,Sprawdź się jako kandydat do służby w Policji”. Te z kolei dedykowane są dla studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich z klas maturalnych i przedmaturalnych naszego regionu.

Patronat nad wydarzeniami objął Komendant Wojewódzki Policji w Opolu nadinsp. Jarosław Kaleta oraz Opolski Kurator Oświaty Pan Michał Siek. Natomiast TVP3 Opole, Radio Opole i Radio Doxa objęły te wydarzenia patronatem medialnym.