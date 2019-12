Policjanci uratowali kobietę Data publikacji 06.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin-Nad Odrą po intensywnych poszukiwaniach odnaleźli 31-latkę, która poinformowała bliskich o zamiarze odebrania sobie życia. Dzięki szybko podjętym działaniom oraz ogromnemu zaangażowaniu funkcjonariuszy już nic nie zagraża życiu kobiety. Po odnalezieniu została przekazana pod opiekę lekarzy.

W środę, 4 grudnia po godzinie 14:00 oficer dyżurny z Komisariatu Policji Szczecin-Nad Odrą otrzymał zgłoszenie, że 31-letnia kobieta poinformowała swoją matkę o zamiarze targnięcia się na swoje życie. Dyżurny niezwłocznie przekazał tę informację dla wszystkich patroli. Do poszukiwań zaangażowano funkcjonariuszy pionu kryminalnego oraz prewencji. Wszyscy zaczęli dokładne sprawdzać główne drogi, boczne uliczki, skwery, ogródki działkowe, tereny przywodne. Policjanci ustalili jak najwięcej informacji, które ułatwiły szybkie dotarcie do mieszkanki Szczecina. Do akcji skierowano również przewodnika z psem tropiącym. W jednostce Policji nad Odrą ogłoszono alarm.

Tak prowadzone poszukiwania po blisko trzech godzinach przyniosły oczekiwany efekt. Mundurowi odnaleźli kobietę w jednym z mieszkań na terenie miasta. Już po kilku minutach 31-latka została przewieziona do szpitala, gdzie zaopiekował się nią personel medyczny. Dzięki szybkiej reakcji funkcjonariuszy i ich ogromnemu zaangażowaniu, kobiecie nic już nie zagraża.

(KWP w Szczecinie)