Świąteczna akcja w Oddziale Prewencji Policji w Krakowie Data publikacji 06.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie po raz kolejny nie zapomnieli o podopiecznych Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie. 5 grudnia br. dowódca Oddziału Prewencji Policji w Krakowie insp. Jarosław Nowak w imieniu swoim oraz policjantów przekazał dla wychowanków hospicjum świąteczne prezenty.

Podobnie jak w latach ubiegłych, policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie odpowiedzieli na list do św. Mikołaja umieszczony na stronie Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci – Centrum Opieki Wyręczającej o następującej treści:

Mikołaj Poszukiwany!!

Napisaliśmy list do Mikołaja…

Nie, nie sami – napisaliśmy go wspólnie z naszymi rodzinami, ponieważ to są ich prośby i to one wiedzą, czego potrzebują najbardziej… Za wcześnie? Mamy pod opieką ponad pięćdziesiąt domów – lista jest więc długa…

Poszukiwany Mikołaj… lub Mikołaje – osoby, które podejmą wyzwanie i spełnią choć część z tych życzeń…

Pieluszki flanelowe, pieluchy dla maluszków, pieluchy dla większych dzieci, środki pielęgnacyjne, kosmetyki, obiadki i deserki w słoiczkach, kaszki, pościele… mile widziane też nowe zabawki, zwłaszcza te pobudzające zmysły… Mikołaje mogą działać w pojedynkę, albo łączyć się w grupy – zatem zapraszamy: osoby prywatne, firmy, szkoły, przedszkola, mieszkańców osiedla… razem możemy przygotować naprawdę duże i cenne paczki…

Od kilku lat inicjatorem akcji w krakowskim oddziale prewencji jest asp. szt. Marek Pałka. Swoim zaangażowaniem w ten szczytny cel pomagania „zaraził” już wszystkich policjantów, którzy włączyli się w tę akcję z ogromnym zapałem i nie szczędzili środków dla najmłodszych, których los doświadczył ciężkimi chorobami i cierpieniem. Stanęli na wysokości zadania i sprawdzili się jako święci Mikołajowie. Paczki i świąteczne torby wypełnili po brzegi prezentami zgodnie z życzeniami dzieci i ich opiekunów. Skromne upominki za trud w codziennej opiece nad dziećmi oraz za bezwarunkową miłość, jaką je obdarzają, otrzymali od Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów OPP i SPKP rodzice.

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci

Małopolskie Hospicjum dla Dzieci działa od 2006 roku. Od 17 stycznia 2007 roku ma status Organizacji Pożytku Publicznego. Celem jest kompleksowe wspieranie nieuleczalnie chorych dzieci i ich rodzin, w najtrudniejszych życiowych sytuacjach. Podopiecznym oferują wieloaspektowe wsparcie, obejmujące opiekę medyczną: lekarską, pielęgniarską, fizjoterapeutyczną. Realizują także szeroki program pomocy pozamedycznej dla samych pacjentów, ale także ich rodzin. To m.in. pomoc psychologiczna, prawna, socjalna, wsparcie duchownych i wolontariuszy.

Źródło: http://nszzp-malopolska.pl/

(KWP w Krakowie)