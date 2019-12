Zatrzymali z kontrabandą Data publikacji 06.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Końskich podczas wspólnych działań z funkcjonariuszami Świętokrzyskiego Urzędu Celno – Skarbowego przejęli blisko 1500 kilogramów krajanki tytoniowej oraz liści tytoniu bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W związku z tą sprawą zostało zatrzymanych trzech mężczyzn w wieku od 39 do 57 lat. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności

W miniony wtorek policjanci z Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Końskich oraz funkcjonariusze ze Świętokrzyskiego Urzędu Celno – Skarbowym przeprowadzili wspólne działania. Podczas nich dotarli do jednej z posesji w powiacie koneckim, gdzie ujawnili ponad 1 tonę liści tytoniu oraz blisko 450 kilogramów krajanki tytoniowej bez polskich znaków skarbowych akcyzy. W związku z tą sprawą stróże prawa zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 57, 42, 39 lat, którzy trafili do policyjnego aresztu. Wstępne wyliczenia śledczych wskazują uszczuplenia podatku akcyzowego na kwotę ponad 1 miliona złotych Za popełnione przestępstwo skarbowe mężczyznom grozi teraz kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Opr. MP

Źródło: KPP w Końskich

zabezpieczony tytoń

