Tymczasowy areszt dla 27-latka za posiadanie znacznej ilości narkotyków Data publikacji 06.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj 4 grudnia 2019 r. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli zatrzymali 27-letniego zduńskowolanina podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

Zduńskowolscy kryminalni monitorując środowisko przestępcze ustalili, że mieszkaniec Zduńskiej Woli może posiadać środki odurzające. Ich podejrzenia okazały się trafne. 4 grudnia 2019 r. w wytypowanym wcześniej mieszkaniu zatrzymali kompletnie zaskoczonego 27-latka. Podczas przeszukania zajmowanych przez niego pomieszczeń policjanci odnaleźli blisko 1200 gramów suszu konopi innych niż włókniste, ponad 144 gramów amfetaminy oraz 61 szt. tabletek ecstasy. Dodatkowo zabezpieczyli kilkadziesiąt tys. zł w różnych banknotach znalezionych w plecaku podejrzanego. Mężczyźnie przedstawiono zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Na wniosek prokuratora został on tymczasowo aresztowany.

(KWP w Łodzi/js)