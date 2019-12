Olsztyńscy policjanci i poznańscy „łowcy głów” zatrzymali 34-latka poszukiwanego listami gończymi Data publikacji 06.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Olsztyńscy policjanci ustali miejsce przebywania i zatrzymali 34-latka podejrzanego o dokonanie oszustw, który ukrywał się w Warszawie. W ustalaniach miejsca zamieszkania mężczyzny udział brali także policyjni poszukiwacze z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu. Okazało się, że 34-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi do odbycia kary pozbawienia wolności za liczne oszustwa. Zatrzymany mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zgłosiła się kobieta, która poinformowała policjantów o tym, że została oszukana przy transakcji internetowej. Mieszkanka Olsztyna pod koniec października tego roku zamówiła przez Internet produkty, które miała osobiście odebrać od kuriera. Niestety w rolę gońca wcielił się oszust. Przyszedł do domu kobiety, przekazał opakowany karton i poprosił o pieniądze za zamówioną przesyłkę. Była to kwota ponad 2 tysięcy złotych. Z początku transakcja wyglądała naturalnie. Kobieta nie podejrzewając, że ma przed sobą oszusta, wyjęła gotówkę i zapłaciła za zamówiony towar. Dopiero po otwarciu kartonu, gdy mężczyzna już odszedł, okazało się, że w środku znajdują się jedynie papier toaletowy i chusteczki. Ślad po tajemniczym kurierze zaginął. Poszkodowana kobieta zgłosiła sprawę policjantom.

Policjanci przyjęli od niej zawiadomienie o oszustwie (art. 286 kk). Funkcjonariusze natychmiast przystąpili do działań zmierzających do ustalenia i zatrzymania sprawcy przestępstwa. Sprawą od początku zajęli się policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie, którzy zabezpieczyli okoliczne monitoringi, przesłuchali pokrzywdzoną i dzięki temu wytypowali wizerunek mężczyzny podejrzewanego o to oszustwo. Wizerunek ustalonego mężczyzny, po okazaniu poszkodowanej, zostatał przez nią rozpoznany i potwierdzony.

Dalszym działaniem policjantów było ustalenie miejsca pobytu mężczyzny odpowiedzialnego za oszustwo. Policjanci w wyniku intensywnej pracy operacyjnej ustalili, że podejrzewany o oszustwo mężczyzna aktualnie przebywa na terenie Warszawy. Funkcjonariusze przenieśli swoje działania do sąsiedniego województwa i dotarli do miejsca zamieszkania podejrzewanego mężczyzny w jednym z apartamentowców w centrum Warszawy. Na miejscu jednak go nie zastali. W tym czasie funkcjonariusze ustalili, że tym samym mężczyzną interesują się również inne jednostki policji w kraju. Szybko do poszukiwań przyłączyli się policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, tzw. łowcy głów.

Poszukiwany mężczyzna w tym czasie zmieniał miejsce swojego zamieszkania, chcąc w ten sposób uniknąć spotkania z poszukiwaczami. Przez kilka dni policjanci z Olsztyna wspólnie z kolegami z wielkopolskiej policji przygotowywali się do zatrzymania. Znali tożsamość podejrzewanego mężczyzny i wiedzieli, że jest on poszukiwany dwoma listami gończymi do odbycia kary prawie dwóch lat pozbawienia wolności za przestępstwa o podobnym charakterze.

Gdy ustalili kolejne miejsce, w którym może przebywać mężczyzna i mieli pewność, że do zatrzymania dojdzie, w miniony wtorek (03.12.2019) weszli do mieszkania, w którym znajdował się mężczyzna, zupełnie zaskoczony widokiem policjantów. 34-latek natychmiast został obezwładniony, zatrzymany, przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie i tam osadzony w policyjnym areszcie. W trakcie interwencji policjanci przeszukali miejsce zamieszkania 34-latka, znajdując i zabezpieczając dowody przestępczej działalności zatrzymanego mężczyzny, m.in. telefony komórkowe i pieniądze.

Następnego dnia 34-latek został przesłuchany i usłyszał zarzuty oszustwa art. 286 kk, za które kodeks karny przewiduje karę nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Mężczyzna w sprawie zarzucanego mu przestępstwa złożył obszerne wyjaśnienia, w trakcie których przyznał się do winy. Sprawca oszustwa trafił do zakładu karnego. Jego pobyt w zakładzie karnym może zostać wydłużony, ponieważ nie usłyszał on jeszcze wyroku za oszustwa, których dopuścił się na terenie Olsztyna. Zgodnie z kodeksem karnym przestępstwo oszustwa zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności.

(rp/tm)