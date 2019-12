„Góral” osobiście podziękował za wsparcie i okazane serce Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Są rzeczy, które są bezcenne. Do takich z pewnością zalicza się bezinteresowną pomoc i okazane serce drugiemu człowiekowi. Taką dobrocią i ogromnym gestem wykazali się darczyńcy, którzy zechcieli wesprzeć naszego chorującego kolegę st.asp. Jacka Kurzeję ps. „Góral”. Jacek z uwagi na leczenie nie mógł być z nami podczas akcji charytatywnej, która odbyła się dwa tygodnie temu na terenie brzeskiej jednostki. Dzisiaj znalazł w sobie siły, aby osobiście spotkać się z inicjatorami akcji charytatywnej i im podziękować.

Dzisiaj, 6 grudnia, w budynku Komendy Powiatowej Policji w Brzesku inicjatorzy i współorganizatorzy imprezy charytatywnej „Wszyscy dla Górala” osobiście mogli spotkać się z bohaterem tej akcji st. asp. Jackiem Kurzeją. Jacek jest w trakcie leczenia, stąd pomimo ogromnych chęci nie mógł wówczas być z nami podczas niedzielnych zawodów strzeleckich i osobiście podziękować wszystkim tym, którzy pokazali jak ogromne serca mają. Zrobił to jednak dziś podczas spotkania z Prezesem Stowarzyszenia o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim „Braterstwo Broni – Tobie Ojczyzno”, przedstawicielem 16 Batalionu Powietrznodesantowego, Prezesem LOK-u Okręg Brzesko i Komendantem Powiatowym Policji w Brzesku mł .insp. Bogusławem Chmielarzem. Prezes stowarzyszenia przekazał wszystkie zgromadzone podczas akcji środki na ręce „Górala” życząc mu szybkiego powrotu do zdrowia. Do życzeń przyłączył się także szef brzeskich policjantów oraz jego zastępca, którzy życzyli mu siły i determinacji w walce z chorobą. W imieniu „Górala” jeszcze raz dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli naszego kolegę. Trzeba podkreślić, że trwają jeszcze aukcje internetowe z, których środki także trafią do Jacka.

(KWP w Krakowie)