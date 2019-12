Wzorowy korytarz życia w Katowicach Data publikacji 06.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj weszły w życie przepisy dotyczące tzw. korytarza życia oraz jazdy zgodnie z zasadą zamka błyskawicznego czyli jazdy na suwak. W dniu wejścia powyższych przepisów śląska drogówka w centrum Katowic zaprezentowała jak prawidłowo utworzyć korytarz życia. Kierowcy, którzy zupełnie przypadkowo znaleźli się w tym miejscu, z okazji Dnia Świętego Mikołaja dodatkowo otrzymali drobne upominki.

Obowiązek tworzenia korytarza życia dotyczy kierowców poruszających się drogami z co najmniej dwoma pasami ruchu w jedną stronę. W sytuacji wymagającej utworzenia takiego korytarza kierowcy powinni umożliwić swobodny przejazd służbom ratowniczym. Zgodnie z przyjętą zasadą, kierowcy, którzy poruszają się lewym pasem, zobowiązani są zjechać do lewej krawędzi pasa, a pozostali do prawej. Sprawne utworzenie korytarza życia będzie szczególnie ważne na drogach wielopasmowych, ponieważ dla służb ratowniczych liczy się każda sekunda. Im szybciej kierujący pojazdami zrobią dla nich miejsce, tym większa szansa na uratowanie życia.

Niezwykle ważne jest wyznaczenie miejsca na korytarz życia, który w przypadku kilku pasów ruchu zawsze będzie występować po lewej stronie (tj. pomiędzy lewym pasem ruchu i pasem z nim sąsiadującym). Tym samym kierowca nie będzie musiał się zastanawiać, z której strony nadjedzie pojazd uprzywilejowany.

Modelowy korytarz życia powstał dziś w centrum Katowic. To wspólne działanie śląskiej drogówki, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, GDDKiA oraz III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

Kilkusetosobowa grupa młodzieży przebranej za Mikołaje czekała na utworzenie korytarza życia, a gdy powstał, wyraziła swoje zadowolenie z łatwości przejazdu służb ratowniczych, co jest jego głównym celem. Podziękowaniem za wzorowe zachowanie były drobne upominki od GDDKiA wręczane kierowcom przez Mikołajów.

Dziękujemy za udział w akcji wszystkim przedstawicielom środków masowego przekazu.