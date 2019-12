Święty Mikołaj w Komendzie Głównej Policji Data publikacji 09.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Święty Mikołaj w sobotę 7 grudnia przyjechał do Komendy Głównej Policji. Spotkał się z dziećmi i wnukami policjantów i pracowników policji. Były kolędy, gry i zabawy. Nie zabrakło tańców, uścisków i wspólnych zdjęć ze Świętym Mikołajem. Nikt nie wyszedł z pustymi rękami. Święty i jego elfy przygotowali upominki dla każdego.

Tegoroczną zabawę po raz kolejny zorganizował Gabinet Komendanta Głównego Policji wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Kilkadziesiąt dziewcząt i chłopców w kolorowych przebraniach spędziło sobotnie przedpołudnie doskonale się bawiąc. Na uczestników zabawy czekała moc atrakcji. Był zespół muzyczny, magik, który oczarował dzieci swoimi sztuczkami oraz gry i konkursy. Dużym zainteresowaniem, szczególnie chłopców, cieszył się sprzęt policyjnych komandosów CBŚP.

Była choinka i wspólne śpiewanie kolęd i to, co najważniejsze: upominki. Dzieci z wypiekami na twarzy wyczekiwały Świętego. Zapewne był to najważniejszy punkt sobotniej zabawy. Worek z prezentami był tak ogromny, że niebieskie policyjne elfy musiały mu pomóc w dźwiganiu. Oprócz prezentów pamiątką na zawsze pozostaną wspólne fotografie.

(KGP / foto: Marek Krupa Gabinet KGP / wsz)