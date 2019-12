Policjanci i kontrterroryści z prezentami u małych pacjentów Data publikacji 08.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z III komisariatu w Lublinie oraz policyjni kontrterroryści sprawili radość pacjentom Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Z okazji „Mikołajek” funkcjonariusze odwiedzili dzieci z niespodziankami, które dla nich przygotowali.

Za sprawą dzielnicowych z III Komisariatu Policji w Lublinie oraz lubelskich kontrterrorystów na twarzach małych pacjentów Oddziału Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie zagościły szerokie uśmiechy. Z okazji „Mikołajek” policjanci odwiedzili dzisiaj dzieci i mieli dla nich wiele niespodzianek. Podopieczni oddziału mogli zapoznać się z pracą funkcjonariuszy i wysłuchać porad dotyczących ich bezpieczeństwa. Wiele radości sprawiła dzieciakom możliwość obejrzenia używanego przez funkcjonariuszy wyposażenia. Były również wspólne zabawy i pamiątkowe zdjęcia. Wszyscy przebywający na oddziale pacjenci otrzymali przygotowane przez policjantów paczki. Na widok maskotek, słodyczy, kosmetyków i innych upominków dziecięce twarze rozpromieniły się jeszcze bardziej.

Zbliżające się święta to doskonały czas, by pamiętać o innych. Dzisiejsza wizyta w szpitalu i towarzyszące jej niespodzianki to inicjatywa mł. asp. Jacka Banacha, sierż. szt. Szczepana Bresia, sierż. szt. Marka Grendy i asp. Grzegorza Czarneckiego - dzielnicowych z III Komisariatu Policji w Lublinie. Policjanci chcieli w ten sposób umilić małym pacjentom rzeczywistość i odwrócić ich uwagę od choroby.

To nie byli jedyni policyjni mikołaje, którzy tego dnia odwiedzili Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie. Prezenty rozdawali także policjanci z KMP w Lublinie razem z policyjną maskotką sierż. Poli.

W całym, często długotrwałym procesie leczenia ważne jest, aby wspierać małych pacjentów, dodawać im otuchy i sprawiać radość, ponieważ uśmiech to dobre lekarstwo na niedogodności towarzyszące długiej i męczącej hospitalizacji.

(KWP w Lublinie / wsz)