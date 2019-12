Centrum Szkolenia Policji wspiera "Szlachetną Paczkę" Data publikacji 09.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Centrum Szkolenia Policji już po raz kolejny uczestniczyło w akcji pomagania potrzebującym pod nazwą „Szlachetna Paczka”. Dzięki szczodrości policjantów i pracowników prezenty trafiły w tym roku do Pani Katarzyny i jej dzieci.

„Szlachetna Paczka” to wyjątkowa inicjatywa. Wyróżnia ją to, że pomoc kierowana jest do konkretnych rodzin i dostosowana do ich potrzeb. W tym roku podarunki trafiły do rodziny z województwa mazowieckiego. Pani Katarzyna, mimo swej niepełnosprawności, dzielnie wychowuje samotnie trójkę dzieci. Kiedyś będąc w pełni sprawna sama włączała się prężnie w akcje charytatywne, też jako wolontariusz.

W tegoroczny „weekend cudów” delegacja słuchaczy Centrum odwiedziła i przekazała rodzinie m.in. sprzęt AGD, żywność, środki czystości oraz pościel. Każdy też otrzymał drobne upominki od kierownictwa CSP. Mamy nadzieję, że nasze prezenty sprawią radość obdarowanym i uczynią ich życie nieco łatwiejszym.

(CSP w Legionowie/js)