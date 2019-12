Kryminalni zatrzymali trzech podejrzanych o kradzieże i włamania Data publikacji 09.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Trzech mężczyzn miało włamywać się i kraść m.in. sprzęt geodezyjny, komputery i elektronarzędzia. Śledczy z Brzegu namierzyli i zatrzymali podejrzanych, a zabezpieczone sprzęty zwrócili właścicielom. Jeden z mężczyzn, 26-latek, działał w warunkach recydywy. Został on tymczasowo aresztowany i grozi mu do 15 lat więzienia. Natomiast pozostała dwójka musi się liczyć z karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Brzegu zatrzymali trzech podejrzewanych o szereg włamań mężczyzn. Do wszystkich tych zdarzeń doszło w październiku tego roku. Wówczas funkcjonariusze przyjęli kilka zawiadomień o kradzieżach i włamaniach. Poszkodowani zgłaszali włamania do garaży, budynków gospodarczych, a także magazynów ze sprzętem budowlanym. Łupem złodziei padały elektronarzędzia, urządzenia geodezyjne, komputery i przewody elektryczne. W tym samym czasie, policjanci przyjęli też zawiadomienie o kradzieży lawety i oleju napędowego.

Do tych przestępstw dochodziło w Brzegu i przyległych do niego miejscowościach, a poszkodowani łącznie swoje straty oszacowali na 140 000 złotych. Kryminalni, którzy zajęli się sprawą zebrali materiały dowodowe, zabezpieczyli ślady i wytypowali podejrzewanych. To wszystko pozwoliło na ustalenie tożsamości osób mogących mieć związek ze zdarzeniami. Najstarszego z nich, 39-letniego mieszkańca miasta, policjanci zatrzymali pod koniec października. Kolejni dwaj mężczyźni, 26 i 37-letni brzeżanie, wpadli już następnego dnia. Kolejne działania kryminalnych doprowadziły do kilku miejsc, gdzie podejrzani trzymali część skradzionych rzeczy. Do właścicieli wróciły m. in. sprzęty geodezyjne, komputery i laweta.

Mężczyźni usłyszeli łącznie 14 zarzutów. Wszystkie dotyczyły kradzieży i włamań. Najmłodszy z nich, był już karany za podobne przestępstwa. Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny, tymczasowy areszt. Musi się on liczyć z karą nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Pozostały mężczyznom grozi kara do 10 lat więzienia.