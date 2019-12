Dzień Praw Człowieka w Policji Data publikacji 09.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Corocznie, 10 grudnia, w rocznicę podpisania Deklaracji, na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 r. W tym roku, po raz kolejny, polska Policja organizuje tzw. Tydzień Praw Człowieka w Policji.

„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”

”Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby”

te fundamentalne dla każdego człowieka wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, ogłoszonej 10 grudnia 1948 r.

10 grudnia — Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, to przede wszystkim święto osób, zaangażowanych w działania na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka. Historia pokazuje, jak wiele osób, z różnych kontynentów i kultur, wkładało wysiłek w walkę o prawa człowieka. Wiele z tych osób doznało z tego powodu prześladowań, skazywanych było na długoletnie wyroki więzienia lub nawet karę śmierci. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć, ale także zwrócenia uwagi na współczesne wyzwania w obszarze praw człowieka.

Również w grudniu, lecz w 2004 r., w polskiej Policji ustanowiono, unikatowy na skalę europejską, system policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka. Pełnomocnicy ustanowieni zostali w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendach wojewódzkich Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji oraz szkołach Policji. W wielu z tych jednostek stworzono także Zespoły ds. ochrony praw człowieka, w skład których wchodzą pełnomocnicy. Istotną rolę w tym systemie pełnią także nieetatowi liderzy ds. ochrony praw człowieka, ustanowieni w większości komend powiatowych/ miejskich/ rejonowych w całej Polsce. Wszystkie te osoby na co dzień urzeczywistniają wymiar Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wielu innych dokumentów i aktów prawa krajowego i międzynarodowego, które regulują zagadnienia związane z prawami człowieka.

W 2019 r. przypada 15 rocznica ustanowienia policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka.

Są z nami i wśród nas od 15 lat

W 2015 r., podczas spotkania z okazji obchodów 10-lecia powołania policyjnej sieci pełnomocników ds. ochrony praw człowieka zrodziła się idea zapoczątkowania zwyczaju obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Policji. Dzień 10 grudnia poprzedzony jest tzw. Tygodniem Praw Człowieka w Policji, którego celem jest zintensyfikowanie działań nakierowanych na promocję praw i wolności człowieka. Kalendarze części jednostek Policji już dziś wypełniły debaty społeczne, wykłady, szkolenia, spotkania z dorosłymi i młodzieżą, spotkania z tzw. żywą biblioteką, projekcje filmów, zamieszczanie informacji edukacyjnych na policyjnych stronach internetowych oraz wiele innych przedsięwzięć.

Jednym z akcentów otwierających Tydzień Praw Człowieka w Policji jest powołanie grupy eksperckiej w Policji, której celem będzie dokonanie analizy wybranych elementów etyki zawodowej, w tym przede wszystkim zasady lojalności i przypadków patologizacji tej zasady w środowisku policyjnym. Jednym z zadań będzie wdrożenie rozwiązań na rzecz wzmocnienia systemu zgłaszania nieprawidłowości, przede wszystkim w obszarze łamania praw człowieka oraz zdarzeń godzących w wizerunek formacji i naruszających zasady etyczne, obowiązujące policjantów i pracowników Policji. Wspomnieć należy, że rozpoczął się także proces włączania do procedur antykonfliktowych instytucji ochrony tzw. sygnalistów, czyli osób zgłaszających nieprawidłowości. W grudniu, przedstawiciele Komendy Głównej Policji oraz wybranych komend wojewódzkich Policji wezmą udział w seminarium eksperckim „No Difference, Big Difference”. Przedsięwzięcie to podsumowuje dwuletni, międzynarodowy projekt „Horyzontalna edukacja retrospektywna w zakresie działań antydyskryminacyjnych”, realizowany w Policji we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz instytucjami z Belgii (Kazerne Dossin) oraz Holandii (Anne Frank House).

Więcej o prawach człowieka w Policji można przeczytać:

