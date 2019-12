Krakowscy policjanci odnaleźli 4-latka Data publikacji 09.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z krakowskiego Oddziału Prewencji Policji podczas patrolu na Rynku Głównym w Krakowie pomogli małemu chłopcu, który się zgubił. Dzięki działaniom funkcjonariuszy 4-letni Gabriel szybko wrócił pod opiekę swojej babci.

Policjanci kompanii II krakowskiego Oddziału Prewencji Policji, którzy pełnili służbę na Rynku Głównym w pobliżu Bazyliki Mariackiej dostrzegli zaniepokojonego chłopca. Wokół niego nie było żadnej osoby. Mundurowi podeszli do niego i zaczęli rozpytywać o rodziców oraz jego dane. Chłopiec bez zająknięcia odpowiedział, że ma na imię Gabriel i jest czterolatkiem, a teraz poszukuje swojej babci z którą przyszedł zwiedzić Rynek. Policjanci zaprosili chłopca do radiowozu, włączyli w pojeździe sygnały uprzywilejowania by zwrócić uwagę zatroskanej babci. Po chwili kobieta zgłosiła się do policjantów i odebrała swojego wnuka.

(KWP w Krakowie / mg)