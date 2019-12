Areszt za posiadanie i wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków Data publikacji 09.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci Referatu do Spraw Odzyskiwania Mienia „NYSA” oraz Wydziału Kryminalnego zgorzeleckiej komendy zatrzymali 33-latkę podejrzewaną o posiadanie i wprowadzanie do obrotu narkotyków. W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze w pomieszczeniach zajmowanych przez kobietę zabezpieczyli metaamfetaminę, z której można było uzyskać prawie 3 tys. porcji handlowych. Z uwagi na posiadanie znacznych ilości środków odurzających zatrzymanej grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd zastosował już wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu.

Na podstawie posiadanych informacji policjanci z Referatu ds. Odzyskiwania Mienia oraz Wydziału Kryminalnego zgorzeleckiej komendy w jednym z mieszkań na terenie miasta zatrzymali 33-letnią kobietę podejrzewaną o posiadanie narkotyków.

Podczas podjętych czynności w mieszkaniu i pomieszczeniach zajmowanych przez kobietę policjanci zabezpieczyli wagi, woreczki strunowe oraz sporą ilość krystalicznej substancji. Przeprowadzone badania wykazały, że była to metaamfetamina. Z ilości, które zostały zabezpieczone można było uzyskać niemal 3 tys. porcji handlowych narkotyków.

Podjęte czynności procesowe dały podstawę do przedstawienia zatrzymanej zarzutów posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Za ten czyn kobiecie grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu zastosował wobec podejrzanej 3-miesięczny areszt.

(KWP we Wrocławiu/js)