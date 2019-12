Zatrzymany sprawca oszustw "na blik-a" Data publikacji 09.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Gdańska zatrzymali 20-latka podejrzanego o oszustwa metodą "na Blika". Mieszkaniec Szczecina trafił w ręce policjantów na gorącym uczynku gdy wypłacał gotówkę z bankomatu. W miniony weekend mężczyzna usłyszał 72 zarzuty. Policjanci cały czas pracują nad tą sprawą, niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Kryminalni i śledczy z Komisariatu II Policji w Gdańsku pracowali nad sprawami dotyczącymi oszustw "na Blika". Do policjantów spływały sprawy z całego kraju, ponieważ jak ustalili śledczy sprawcy tych oszustw, wypłacali pieniądze na terenie Gdańska.

Metoda działania sprawców polegała m.in. na włamywaniu się na konta społecznościowe. Sprawcy pisali przez internetowy komunikator, że potrzebują szybkiej pomocy finansowej i proszą o podanie kodu do płatności mobilnych (BLIK), przekonywali ofiary do przekazania im pieniędzy, zwykle uzasadniali to nagłą sytuacją. Ofiara musiała podać specjalny kod, a następnie potwierdzić transakcję w swojej aplikacji bankowości mobilnej. W ten sposób dała przestępcy pieniądze. Wiele osób pokrzywdzonych było przekonanych, że korespondowali ze swoimi znajomymi.



Kryminalni, którzy pracowali nad tymi sprawami, zabezpieczyli i przeanalizowali zapisy z kamer monitoringów, zdobyli informacje, które doprowadziły ich do 20-letniego mieszkańca Szczecina. Policjanci wytypowali miejsce, w którym mężczyzna będzie chciał wypłacić pieniądze. Dzięki dobremu rozpoznaniu kryminalnych mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku, gdy wypłacał za pomocą kodu blik pieniądze z bankomatu. W miniony weekend 20-latek usłyszał 72 zarzuty dotyczące oszustw oraz nielegalnego uzyskania informacji. Do tej pory pokrzywdzeni przez przestępczą działalność podejrzanego, stracili ponad 71 tys. zł. 20-latkowi grozi 8 lat pozbawienia wolności.



Policjanci wciąż pracują nad tą sprawą, niewykluczone są kolejne zatrzymania.



Przypominamy, że takiego rodzaju wyłudzenia można uniknąć, wystarczy, że będziemy stosowali kilka ważnych zasad:



- należy stosować dwuskładniowe uwierzytelnianie swoich kont społecznościowych, wówczas o wiele trudniej przejąć nasze konto- zalogowanie się wymaga potwierdzenia SMS;

- zawsze warto potwierdzać tożsamość „znajomych”, którzy piszą do nas przez internetowe komunikatory- najlepiej zadzwonić do takiej osoby;

- zawsze trzeba sprawdzać dane transakcji przed jej potwierdzeniem w aplikacji bankowości mobilnej (przestępca nie skorzysta z kodu, dopóki nie potwierdzimy transakcji na naszym telefonie);

- trzeba chronić swój telefon oraz szczególnie PIN do aplikacji mobilnej banku.

(KWP w Gdańsku)