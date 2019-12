28 kibiców zatrzymanych w związku z posiadaniem rac i narkotyków w trakcie meczu Data publikacji 09.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci prowadzą czynności w sprawie złamania przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i innych, w trakcie niedzielnego meczu piłkarskiego pomiędzy drużynami WKS Śląsk Wrocław i Legia Warszawa. Podczas tej imprezy sportowej doszło do naruszenia prawa przez kibiców, których zatrzymano w związku z posiadaniem środków pirotechnicznych oraz narkotyków. Dalsze decyzje w sprawie 28 podejrzewanych o naruszenie prawa mężczyzn, podejmie teraz sąd.

8 grudnia br. na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami WKS Śląsk Wrocław i Legia Warszawa. Głównym zadaniem wrocławskich policjantów realizujących zabezpieczenie tej imprezy sportowej, było zapewnienie bezpieczeństwa jej uczestnikom podczas dojścia i rozejścia się z meczu, a także wszystkim mieszkańcom Wrocławia. Brali w nim udział policyjni specjaliści z zakresu działań prewencyjnych, operacyjnych, a także tych w ruchu drogowym. Czynności realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu wspierali też policjanci z wrocławskiego Oddziału Prewencji Policji i Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Legnicy i funkcjonariuszy z innych jednostek województwa dolnośląskiego.

Działania podjęte przez funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania 28 osób, które podejrzane są o posiadanie środków pirotechnicznych oraz narkotyków. Byli to mężczyźni, w wieku od 17 do 47 lat. Większość posiadała materiały pirotechniczne, a dwóch z nich środki odurzające w postaci marihuany.

Kibice, którzy swoim zachowaniem naruszyli prawo, odpowiedzą teraz m.in. za naruszenie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Przypomnijmy, że za posiadanie materiałów pirotechnicznych, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych grozić może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast posiadanie narkotyków zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

(KWP we Wrocławiu / mw)