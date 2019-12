36-latek zatrzymany do sprawy podwójnego zabójstwa Data publikacji 09.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Puławscy kryminalni zatrzymali 36-letniego obywatela Ukrainy mogącego mieć związek ze śmiercią dwóch mężczyzn, których ciała zostały znalezione wczoraj na terenie jednego z gospodarstw w gm. Puławy. Już wstępne czynności na miejscu wskazywały na udział osób trzecich w śmierci mężczyzn. Zatrzymany 36-latek trafił do policyjnego aresztu. Trwają czynności procesowe z jego udziałem.

Wczoraj (9.12.2019 r.) ok. godz. 13:00 dyżurny puławskiej komendy otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że na terenie jednej z posesji z miejscowości w gm. Puławy zostały ujawnione ciała dwóch mężczyzn. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon, do którego mogły przyczynić się osoby trzecie. Czynności na miejscu zdarzenia prowadzone były pod ścisłym nadzorem prokuratora. Ustalono, że ofiary to obywatele Ukrainy, którzy pracowali na terenie gospodarstwa, gdzie zostali znalezieni.

W związku ze sprawą kryminalni zatrzymali 36-letniego obywatela Ukrainy. Z ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna znał ofiary i pracował razem z nimi w gospodarstwie szkółkarskim.

Dziś trwają dalsze czynności procesowego z udziałem 36-latka.

Za przestępstwo zabójstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Lublinie/js)