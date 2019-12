Kolejne zatrzymanie w związku ze sprawą obrotu nielegalnym tytoniem i alkoholem Data publikacji 09.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze, którzy na co dzień zajmują się sprawami wyłudzeń z tytułu niezapłaconego podatku VAT i akcyzy, w wyniku dalszej realizacji sprawy dotyczącej obrotu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi i spirytusowymi, zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w ten proceder. Na terenie jednego z magazynów przestępcy przechowywali ponad 1200 kilogramów krajanki tytoniowej, blisko 3 tysiące litrów spirytusu i 50000 sztuk papierosów – wszystko bez polskich znaków akcyzy.

Policjanci Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z wrocławskiej komendy, pracowali nad sprawą obrotu nielegalną kontrabandą. Przypomnijmy, że funkcjonariusze najpierw namierzyli auto dostawcze, którym poruszał się pierwszy z zatrzymanych mężczyzn. 36-latek wpadł pod Wrocławiem. Mundurowi nie byli zaskoczeni tym, co znajdowało się w samochodzie, którym się przemieszczał. Spodziewali się nielegalnego tytoniu i to też znaleźli. Mężczyzna przewoził busem 20 worków wypełnionych po brzegi krajanką tytoniową - blisko 400 kilogramów. Wszystko bez znaków akcyzy.

To jednak nie był koniec policyjnych czynności w tej sprawie. Mundurowi ustalili miejsce składowania nielegalnego towaru. Był to magazyn na terenie jednego z pobliskich powiatów. Policjanci na miejscu zjawili się jeszcze tego samego dnia. W obecności właściciela weszli na teren posesji. Był to kompleks budynków. Po wejściu do magazynów, funkcjonariusze od razu wyczuli charakterystyczną woń tytoniu i alkoholu.

W wyniku przeszukania pomieszczeń policjanci ujawnili kolejne worki z tytoniem. Z zabezpieczonym wcześniej towarem dało to ponad 1200 kilogramów nielegalnego tytoniu. Policjanci na miejscu znaleźli też podrobione papierosy jednej ze znanych marek – 2500 paczek. Dodatkowo podłoga magazynu wyłożona była pojemnikami z alkoholem. W pięciolitrowych pojemnikach było blisko 3000 litrów spirytusu.

W wyniku realizacji kolejnych etapów tej sprawy, mundurowi namierzyli i zatrzymali kolejną osobę zamieszaną w ten nielegalny proceder. 58-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego usłyszał już zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Policjanci oszacowali straty Skarbu Państwa z tytułu uszczupleń podatku akcyzowego i VAT na blisko 1.5 miliona złotych.

(KWP we Wrocławiu / mg)