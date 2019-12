Rozbity gang, którego członkowie są podejrzani o kradzieże samochodów Data publikacji 10.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Samochody były kradzione w Warszawie, demontowane i sprzedawane na części lub składano z podzespołów nowe auta – ten proceder przerwali policjanci CBŚP wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Warszawie. 10 osób jest podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W trakcie akcji zlikwidowano 2 dziuple i zabezpieczono duże ilości części, elementów i podzespołów samochodowych oraz 4 bmw z widocznymi zmianami naniesionymi w pola numeryczne.

Śledztwo jest prowadzone od kilku miesięcy przez policjantów z Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji i prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Z ich ustaleń wynika, że członkowie zorganizowanej grupy przestępczej mogli działać na terenie woj. mazowieckiego od 2014 roku.

Wszystko wskazuje na to, że samochody były kradzione w Warszawie, a największym zainteresowaniem cieszyły się głównie bmw. Grupa przestępcza kradła samochody również pod zamówienia. W ciągu dnia typowali samochody, które następnie kradli nocą. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu dostawali się do środka pojazdów nie uszkadzając przy tym zamków i drzwi, po czym dokodowywali kluczyk. Skradzione auta trafiały do jednej z dziupli w województwie mazowieckim. Według śledczych zdarzały się dni, że do dziupli mogło trafiać nawet kilka samochodów na dobę, które były błyskawicznie demontowane na poszczególne części i podzespoły. Następnie sprzedawano elementy poprzez paserów oraz składano podzespoły tworząc nowe samochody, które następnie były legalizowane.

Podczas akcji w woj. mazowieckim akcję zatrzymano 6 osób, a kolejne 4 doprowadzono do prokuratury z AŚ i ZK, gdzie aktualnie przebywają. Według śledczych grupa przestępcza mogła dokonać co najmniej 100 kradzieży pojazdów powodując straty na ponad 3 mln zł. Śledczy ustalają faktyczny majątek należący do podejrzanych, aby go zająć na poczet przyszłych kar i grzywien.

W trakcie działań policjanci CBŚP zlikwidowali dwie dziuple samochodowe i zabezpieczyli 4 bmw, które mogą pochodzić z przestępstwa, kilkanaście sterowników/modułów elektronicznych oraz wiele części i podzespołów. Dodatkowo policjanci CBŚP znaleźli sprzęt służący do otwierania i uruchamiania różnego rodzaju pojazdów. Wszystkie zabezpieczone samochody, części i rzeczy zostaną poddane dokładnej analizie.

W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zatrzymanym i doprowadzonym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz m.in. kradzieży z włamaniem czy paserstwa. Decyzją sądu trzech podejrzanych aresztowano na okres 3 miesięcy, wobec innych osób zastosowano dozory Policji.

Sprawa jest rozwojowa i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.