Pamiętamy Data publikacji 10.12.2019

Starszy sierżant Dariusz Chełkowski odszedł od nas 25 lat temu, a młodszy inspektor Jacek Adamczyk, młodszy inspektor Witold Gontarz, starszy aspirant Ryszard Krzysztoń odeszli od nas 17 lat temu. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci!

STARSZY SIERŻANT CHEŁKOWSKI DARIUSZ

ur. 1969 r. - zm. 1994 r.

Policjant Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Bolesławcu woj. jeleniogórskie

Przyjęty do służby w Wydziale Prewencji Komendy Rejonowej Policji w Bolesławcu w dniu 15 października 1990 r.

Od 1993 r. pełnił obowiązki dzielnicowego, a następnie do roku 1994 był policjantem w Wydziale Ruchu Drogowego i Prewencji KRP w Bolesławcu.

W okresie od 1 lipca 1994 r. do 16 października 1994 r. był delegowany do czasowego pełnienia służby w Komendzie Stołecznej Policji. Realizował zadania bezpośrednio związane z ochroną ładu i porządku publicznego.

W dniu 10 grudnia 1994 r. w Bolesławcu patrol, w skład którego wchodził sierż. Dariusz Chełkowski, na polecenie dyżurnego KRP udał się w rejon, w którym został pobity mężczyzna. Na miejscu zdarzenia poszkodowany podczas rozmowy oświadczył, że wśród zbliżających się właśnie 3 mężczyzn rozpoznaje sprawcę pobicia. Policjanci przystąpili do legitymowania wskazanych osób. Wezwali także do pomocy inny radiowóz policyjny, który przewiózł zatrzymanych do siedziby KRP. Interweniujący policjanci wraz z poszkodowanym zostali na miejscu zdarzenia oczekując na powrót samochodu.

Niespodziewanie padł strzał, a kula ugodziła w plecy sierż. Dariusza Chełkowskiego. Mimo natychmiastowej pomocy policjant zmarł po kilku godzinach w szpitalu.

Niefortunny strzał został oddany przez pijanego kolegę poszkodowanego, który chciał pomścić na sprawcach jego pobicie. Za sprawców wziął omyłkowo, z uwagi na znaczną odległość i ciemności, stojących policjantów i poszkodowanego. Broń, z której ugodzony został śmiertelnie sierż. Chełkowski znajdowała się w rękach sprawcy nielegalnie.

Sierż. Dariusz Chełkowski pozostawił żonę i osierocił 5-letniego syna.

Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi za dzielność oraz mianowany na stopień starszego sierżanta.

MŁODSZY INSPEKTOR ADAMCZYK JACEK

ur. 1960 r. - zm. 2002 r.

Ekspert Zespołu I Wydziału XV Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Lublinie

Służbę w Policji rozpoczął w dniu 1 września 1983 r. na stanowisku inspektora. Zajmował kolejno stanowiska: od starszego asystenta do specjalisty w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, od 1 stycznia 1999 r. Specjalisty w Wydziale XIII biura dw. Z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji w Lublinie, a od 2000 r. Eksperta Wydziału XV Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Lublinie.

Po ukończeniu kursu oficerskiego w 1985 r. został mianowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika, w 1988 r. – na stopień porucznika, w 1995 r. – na stopień nadkomisarza policji, a w 1999 r. – na stopień podinspektora policji.

Profesjonalizm, wiedza, doświadczenie zawodowe i skuteczność działania powodowały, iż przełożeni zlecali mu prowadzenie najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych postępowań przygotowawczych dotyczących najcięższych przestępstw kryminalnych.

10 grudnia 2002 r. młodszy inspektor Jacek Adamczyk w trakcie podróży służbowej w wyniku zderzenia samochodu służbowego z innym pojazdem zginął na miejscu zdarzenia.

Pośmiertnie odznaczony złotą odznaką zasłużony policjant i awansowany na stopień młodszego inspektora policji przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

MŁODSZY INSPEKTOR GONTARZ WITOLD

ur. 1952 r. - zm. 2002 r.

Ekspert Zespołu I Wydziału XV Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji

Służbę w Policji rozpoczął w dniu 1 września 1975 r. na stanowisku starszego asystenta. W latach 1988–1994 zajmował kolejno stanowiska od starszego asystenta do młodszego specjalisty w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Od 1994 r. Zajmował stanowisko młodszego specjalisty w Wydziale XIII biura dw. z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji, a od 2000 r. Był ekspertem Wydziału XV CBŚ KGP w Lublinie.

Po ukończeniu kursu oficerskiego w 1977 r. został mianowany na pierwszy stopień oficerski – podporucznika, w 1980 r. – na stopień porucznika, w 1984 r. – na stopień kapitana, a w 1996 r. – na stopień podinspektora policji.

Wysoko oceniany przez przełożonych i kolegów za profesjonalizm, wiedzę i skuteczność działania, prowadził najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane sprawy kryminalne związane z przestępczością zorganizowaną.

10 grudnia 2002 r. młodszy inspektor Witold Gontarz w trakcie podróży służbowej, w wyniku zderzenia pojazdu służbowego z innym pojazdem, zginął na miejscu zdarzenia.

Odznaczony pośmiertnie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji złotą odznaką Zasłużony Policjant, a także pośmiertnie awansowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji na stopień młodszego inspektora policji.

STRASZY ASPIRANT KRZYSZTOŃ RYSZARD

ur. 1972 r. - zm. 2002 r.

Specjalista Zespołu I Wydziału XV Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Lublinie

Służbę w Policji rozpoczął w dniu 1 października 1991 r. na stanowisku młodszego asystenta Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. W latach 1991–2002 pełnił służbę kolejno na stanowiskach: od asystenta do specjalisty w Wydziale Kryminalnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, a od 2000 r. na stanowisku specjalisty Wydziału XV Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Lublinie.

Po ukończeniu kursu podoficerskiego w 1996 r. został mianowany na pierwszy stopień podoficerski – sierżanta policji, w 1998 r. – na stopień młodszego aspiranta policji, a w 2001 r. – na stopień aspiranta policji. Dzięki profesjonalizmowi, wiedzy i doświadczeniu zawodowemu skutecznie prowadził i realizował najtrudniejsze i najbardziej skomplikowane sprawy dotyczące najcięższych przestępstw kryminalnych.

10 grudnia 2002 r. starszy aspirant Ryszard Krzysztoń w trakcie podróży służbowej w wyniku zderzenia samochodu służbowego z innym pojazdem zginął na miejscu zdarzenia.

Odznaczony pośmiertnie złotą odznaką Zasłużony Policjant i awansowany na stopień starszego aspiranta policji przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.



