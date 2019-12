Nietrzeźwy prowadził blisko 100-tonowy skład towarowy Data publikacji 10.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Kara nawet do 2 lat więzienia może grozić maszyniście, który kierując składem pociągu towarowego, w organizmie miał ponad 1,5 promila alkoholu. 58-latek po wjechaniu pociągiem na peron stacji w Kluczborku, zgłosił pożar elektrycznej lokomotywy. Maszyniście na szczęście nic się nie stało. Teraz czekają go konsekwencje prawne oraz służbowe.

Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Wtedy to dyżurny kluczborskiej policji otrzymał zgłoszenie o palącej się lokomotywie, która zatrzymała się na stacji kolejowej w Kluczborku. Przybyli na miejsce policjanci zabezpieczyli teren, a po ugaszeniu lokomotywy przez strażaków przystąpili do jej oględzin. Funkcjonariusze rozmawiając z maszynistą wyczuli od niego woń alkoholu. Badanie alkomatem pokazało, że miał on ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.

58-letniemu maszyniście zostało zatrzymane prawo jazdy oraz uprawnienia do prowadzenia pociągów. Mieszkaniec śląska został zatrzymany do wytrzeźwienia i wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

Przypomnijmy, że za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym, powietrznym i wodnym grozi kara nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Foto. kluczbork112

(KWP w Opolu/js)