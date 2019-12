Zadbajmy o święta wolne od zbędnych zmartwień Data publikacji 10.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Okres przedświąteczny, to czas gorączkowych przygotowań, zakupów oraz wyjazdów. Bądźmy czujni i ostrożni, szczególnie w komunikacji zbiorowej i centrach handlowych, gdzie możemy paść ofiarą kieszonkowców. Również w trakcie robienia zakupów w sklepach internetowych zachowujmy zasadę ograniczonego zaufania – pod bardzo atrakcyjną ofertą może kryć się próba oszustwa. Z kolei planując rodzinny wyjazd pamiętajmy o zabezpieczeniu mieszkania oraz odpowiednim przygotowaniu się do drogi. By uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, wystarczy przestrzegać kilku zasad. Na spotkaniu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu nasi policjanci przypomnieli o najważniejszych z nich.

10 grudnia, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz samego czasu świąt.

Na samym początku, policjant Zespołu Prasowego KWP w Opolu, radził jak nie dać się kieszonkowcom. Przypomniał o prostych - lecz często skutecznych - metodach zabezpieczenia swojego portfela, gdzie podstawowa zasada mówi o trzymaniu go blisko siebie. Podpowiedział też, jak zachować bezpieczeństwo podczas zakupów w sieci, na co zwracać uwagę odwiedzając witryny sklepów czy aukcji internetowych. Przestrzegł również przed otwieraniem podejrzanych linków z otrzymywanych wiadomości e-mailowych. Bezpieczeństwo w sieci zależy w dużej mierze od naszej czujności.

Oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu mł. asp. Agnieszka Nierychła, przypomniała o kilku zasadach, które mogą ustrzec nas przed działalnością włamywaczy. To przede wszystkim prawidłowe zabezpieczenie mieszkania. Przypomniała również o dobrym zwyczaju pomocnego sąsiedztwa. Podpowiedziała także, by zwracać uwagę na akcje charytatywne, tak licznie organizowane w okresie świątecznym.

Na zakończenie, ekspert ruchu drogowego KWP w Opolu - podinsp. Maciej Milewski, wyjaśnił jak ważne jest korzystanie z odblasków przez pieszych, w szczególności przy tak szybko zapadającym zmroku. Zachęcał do noszenia ich nawet w terenie zabudowanym i w ciągu dnia, co zwiększa widoczność i nasze bezpieczeństwo. Omówił również sposoby na przygotowanie się do długiej i co najważniejsze, bezpiecznej podróży.

Przeczytajcie i stosujcie nasze rady. To proste sposoby na bezpieczne święta.

Parkingi przy galeriach handlowych z tygodnia na tydzień, mogą być coraz bardziej zakorkowane. Upewnijmy się, że zaparkowaliśmy swój samochód w miejscu dozwolonym. Pamiętajmy - blokowanie wjazdu lub wyjazdu jest podstawą do holowania. Uszanujmy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przewożących małe dzieci lub służb ratunkowych.

Na uwadze powinniśmy mieć też swoje mienie znajdujące się w samochodzie. W aucie nie pozostawiajmy przedmiotów wartościowych tj. nawigacji GPS, telefonów komórkowych, torebek, tabletów itp. Warto również samochód zaparkować w miejscu widocznym i oświetlonym. Upewnijmy się, że samochód pozostawiamy pozamykany, a pasy bezpieczeństwa lub inne przedmioty, nie zostały przytrzaśnięte przez niedomknięte drzwi.

Aby nie stać się ofiarą kieszonkowców, nawet podczas codziennych zajęć nie możemy tracić czujności i musimy pamiętać o kilku podstawowych zasadach:

Torebkę zamykaj i noś z przodu. Nie odstawiaj jej płacąc w kasie, pakując zakupy lub przymierzając ubrania w sklepie. Złodziejowi wystarczy chwila nieuwagi;

pieniądze w torebce rozdziel i schowaj w różne miejsca. W miarę możliwości nie zabieraj na zakupy większej ilości gotówki, zbędnych kart kredytowych i dokumentów;

nie pokazuj innym zawartości portfela płacąc za zakupy;

nie prowokuj złodzieja strojem i biżuterią. Kieszonkowcy często wcześniej obserwują swoje ofiary. Zwracają uwagę przede wszystkim na osoby dobrze ubrane i wyglądające na zamożne;

złodzieje często sami tworzą tzw. sztuczny tłok, by ułatwić sobie kradzież. Działają najchętniej w galeriach handlowych, dworcach, targowiskach itp.;

nie noś kluczy do mieszkania razem z dokumentami, w których jest podany twój adres zamieszkania. W razie ich kradzieży złodziej może też okraść twoje mieszkanie.

Coraz popularniejszą alternatywą wobec tradycyjnych sklepów są zakupy robione przez Internet. Tutaj nie grożą nam kieszonkowcy, ale nie powinniśmy przez to tracić czujności. Wciąż zdarzają się sytuacje, gdy zamówiony i opłacony towar nie trafia do nas. Dlatego warto przestrzegać kilku podstawowych zasad, dzięki którym zwiększymy swoje bezpieczeństwo w sieci.

PAMIĘTAJ:

kupując przez internet kieruj się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego i sprawdź jego rzetelność;

zachowuj całą korespondencję ze sprzedawcą sklepu internetowego. W razie oszustwa pozwoli to Policji szybko go ująć;

przy płaceniu kartą kredytową zwracaj uwagę czy połączenie internetowe jest bezpieczne. Na dole strony powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki, a na początku adresu - "https";

najbezpieczniej jest zamówić towar z opcją płatności przy odbiorze;

otrzymując ofertę e-mailem nie korzystaj z linków, na stronę sklepu wejdź wpisując adres w oknie przeglądarki. Można w ten sposób uniknąć stron podszywających się pod legalnie działające sklepy.

Jeśli, pomimo zachowania zasad ostrożności, dostaniesz zamiast zamówionego produktu puste pudełko, natychmiast zadzwoń na Policję! Wtedy zapisana korespondencja i przesłana przez oszusta paczka będą stanowiły dowód przestępstwa.

ZABEZPIECZ SWOJE MIESZKANIE

Zanim wyjedziemy z domu zadbajmy o to, by po powrocie nie spotkała nas nieprzyjemna niespodzianka. Pomyślmy o tym, jak odpowiednio zabezpieczyć swoje mieszkanie/dom. Nie ma idealnych zabezpieczeń przed włamaniem, ale sami możemy zminimalizować jego ryzyko. Najlepszym i sprawdzonym zabezpieczeniem jest życzliwy sąsiad. Przed wyjazdem poprośmy więc zaprzyjaźnionego sąsiada, aby zwrócił uwagę na to, co dzieje się z naszym mieszkaniem/domem podczas naszej nieobecności. Powierzmy sąsiadom lub znajomym komplet kluczy i poprośmy, żeby co jakiś czas otworzyli okna i włączyli światło wieczorem, zabrali z wycieraczki gazetki reklamowe i wyjęli korespondencję ze skrzynki na listy.

Przed wyjazdem zamknijmy drzwi i okna, a w budynkach wolno stojących pamiętajmy o zamknięciu okien dachowych i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, przez które złodziej może łatwo dostać się do naszego domu. Nie nagłaśniajmy informacji o planowanym wyjeździe i nie zostawiajmy tego rodzaju informacji na automatycznej sekretarce. Starajmy się nie pozostawiać w mieszkaniu wartościowych przedmiotów ani gotówki. Pamiętajmy też o tym, by zakręcić zawory z wodą i gazem. Miejmy też na uwadze, że media społecznościowe mogą być źródłem informacji dla złodzieja. Zdjęcia z wakacji zamieszczajmy dopiero po powrocie.

Warto stosować:

jeśli jesteś właścicielem domku jednorodzinnego, postaraj się o solidne ogrodzenie i dobrze oświetl obszar swojej posesji oraz pomyśl o założeniu automatycznego włącznika światła z tzw. symulatorem obecności;

zainstaluj w mieszkaniu lub domku profesjonalny system alarmowy i antywłamaniowy, a także domofon (bramofon, videofon);

zamontuj drzwi przeciwwłamaniowe;

zamontuj atestowane zamki na drzwiach wejściowych, w oknach oraz drzwiach balkonowych (montowanie skomplikowanych zamków, zasuw, łańcuchów i rygli na standardowych drzwiach ze sklejki i płyty pilśniowej nie przyniesie efektu skoro z łatwością można je wypchnąć z futryny);

w mieszkaniach położonych na parterze zamiast krat w oknach i drzwiach, które ułatwią dostanie się na wyższe piętra, zainstaluj rolety przeciwwłamaniowe;

jeśli posiadasz odpowiednie warunki lokalowe kup psa obronnego, by strzegł mienia w czasie Twojej nieobecności;

jeśli masz zamiar przechowywać w mieszkaniu dużą ilość gotówki lub posiadasz bardzo cenne przedmioty - kup do domu, zamontuj na stałe szafę pancerną lub sejf. Zastanów się jednak, czy nie będzie bezpieczniej wynająć do takich celów skrytkę bankową;

oznakuj, sfotografuj, opisz przedmioty wartościowe;

zachowaj w tajemnicy i nie ujawniaj szczegółów zabezpieczenia swojego domu nikomu, poza osobami bliskimi, z którymi mieszkasz. Chroń takie informacje przed dziećmi. Nie afiszuj się swoim bogactwem.

Interesuj się otoczeniem i dzwoń na Policję gdy:

zauważysz nieznane Ci osoby, kręcące się bez celu w pobliżu Twojego domu. Dobrze zapamiętaj ich wygląd. Twoje spostrzeżenia mogą okazać się bardzo pomocne przy ustalaniu tożsamości włamywaczy;

widzisz obce osoby lub samochód na posesji sąsiada, a wiesz, że nie ma go w domu;

zauważysz w okolicy swojego miejsca zamieszkania osobę w kominiarce lub inaczej zakrywającą twarz lub obcą osobę niosącą jakieś większe przedmioty (torby, pudełka, elementy ogrodzenia itp.);

niespodziewanie odwiedza Cię obca osoba pod pozorem szukania adresu, kogoś z sąsiadów lub zdobycia innych informacji o okolicy;

BEZPIECZNA PODRÓŻ

Przygotowując się do podróży zróbmy wszystko by była ona bezpieczna!:

Kieruj się rozsądkiem i przestrzegaj przepisów ruchu drogowego;

bezwzględnie pamiętaj o zapiętych pasach i fotelikach dla najmłodszych;

jeśli nie wymieniłeś jeszcze opon na zimowe, zrób to koniecznie;

nie siadaj za kierownicą po spożyciu alkoholu, nawet w małych ilościach;

parkuj w miejscach dobrze oświetlonych i widocznych, a bagażu nie pozostawiaj na siedzeniach.