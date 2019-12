TRAGEDIA W POWIECIE ŚWIEBODZIŃSKIM. NIE ŻYJE PIĘĆ MŁODYCH OSÓB Data publikacji 10.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policja i prokuratura ustalają okoliczności tragedii, do której doszło we wtorek nad ranem na odcinku drogi Cibórz-Skąpe w powiecie świebodzińskim. W wyniku zdarzenia drogowego osobowe audi A4 wypadło z drogi i zakończyło swą podróż w rozlewisku. Mimo usilnych starań medyków życia młodych osób w wieku od 17 do 19 lat nie udało się uratować.

Tuż przed godziną 6.00 służby zostały poinformowane o uszkodzeniu barier energochłonnych oraz widoku dachu pojazdu, który wystawał powyżej lustra wody miejscowego rozlewiska. Wszystko to na odcinku drogi Cibórz-Skąpe w powiecie świebodzińskim. Po przyjeździe na miejsce szybkie działanie strażaków i medyków, wskazywało, że w aucie znajdowało się pięć osób. Potwierdził się zatem najczarniejszy ze scenariuszy, który był brany pod uwagę już przy zgłoszeniu. Mimo usilnych starań załogi pogotowia ratunkowego oraz strażaków życia kierowcy i pasażerów nie udało się uratować, choć reanimacja trwała niemal godzinę.

Śledczy musieli dokonać identyfikacji ciał. To młode osoby w wieku od 17 do 19 lat. Dwie kobiety i trzech mężczyzn zakończyło swą podróż przedwcześnie. Ale przedwcześnie zakończyło się przede wszystkim życie tych osób. Na miejscu swoje czynności profesjonalnie przeprowadzali śledczy. Policjanci wspólnie z prokuratorem prowadzili szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczając powstałe ślady, które pomogą w odpowiedzi na pytanie o okoliczności tego zdarzenia. Warunki we wtorkowy poranek były trudne, zwłaszcza w tym miejscu. Mokra i śliska nawierzchnia, łuk drogi, słupek rtęci wskazujący na 2-3 °C, duża wilgotność tego terenu stwarzały trudne warunki dla kierowców. W określeniu bezpośredniej przyczyny śmierci młodych osób z pewnością pomogą zarządzone przez prokuratora badania prosektoryjne. Na miejscu obecni byli również policyjni psycholodzy, którzy w tych niezwykle trudnych chwilach byli do dyspozycji rodzin ofiar.

Odcinek drogi drogi powiatowej Cibórz-Skąpe na czas prowadzonych czynności był nieprzejezdny przez ponad sześć godzin.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

foto / video: podkom. Maciej Kimet