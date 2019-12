Podpalił kiosk, w środku było 5 osób. Policjanci zatrzymali podejrzanego Data publikacji 10.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Żarscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w niedzielę 1 grudnia nad ranem podpalił niewielkich rozmiarów blaszany kiosk. W tym czasie w lokalu przebywało pięć osób. W poniedziałek 9 grudnia mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące.

Do zdarzenia doszło w noc andrzejkową, około godziny czwartej nad ranem. 19-letni mężczyzna, po wcześniejszym wybiciu szyby, do niewielkich rozmiarów blaszanego kiosku wrzucił palący się pojemnik z benzyną.

W lokalu przebywało pięć osób, które w tym czasie o własnych siłach wydostały się z płomieni. Jedna osoba odniosła obrażenia w postaci oparzeń pierwszego i drugiego stopnia w okolicy twarzy oraz dłoni obu rąk. Mężczyzna po udzieleniu pomocy medycznej opuścił już szpital.

Na miejscu pożaru oprócz strażaków pracowali również żarscy policjanci. Prowadzone czynności dochodzeniowo-śledcze doprowadziły do ustalenia, a następnie zatrzymania podejrzanego, którym okazał się 19-letni mężczyzna, mieszkaniec Żar. Podczas przesłuchania przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Żarach, sąd aresztował mężczyznę na 3 miesiące. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Gorzowie Wlkp.)