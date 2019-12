Wrocławscy policjanci z grupy ,,Speed’’ zatrzymali kierowcę, który na trasie S5 jechał z prędkością ponad 200 km/h Data publikacji 10.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Mandat 500 zł i 10 punktów karnych otrzymał nieodpowiedzialny kierowca Audi, który z nadmierną prędkością poruszał się po trasie S5. Mundurowi z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, działający w grupie ,,Speed’’, namierzyli go podczas patrolowania drogi ekspresowej. Mężczyzna kompletnie zignorował ograniczenie prędkości, które na tym odcinku wynosi 120 km/h i swoim autem poruszał się z prędkością ponad 200 km/h.

Niedostosowanie prędkości do panujących na drodze warunków jest niestety cały czas jedną z najczęstszych przyczyn wypadków na polskich drogach. Kierowcy łamią ograniczenia prędkości nie tylko w mieście, czy drogach lokalnych, ale również na trasach szybkiego ruchu. Wydaje im się, że na szerokiej, dwupasmowej jezdni mogą jechać znacznie szybciej, niż pozwalają na to znaki. Jednak takie poczucie jest złudne. Przy prędkościach powyżej dopuszczalnych wystarczy jedna mała awaria w aucie, jeden nieostrożny ruch kierownicą i może dojść do tragedii, w której może ucierpieć nie tylko kierujący i pasażerowie, ale również inni uczestnicy ruchu. Mimo to są kierowcy, którzy widząc szeroką i prostą drogę nie myślą o niczym innym, jak tylko wcisnąć pedał gazu w podłogę, aby w ich mniemaniu, poczuć się jak „król szos”.

Tak właśnie, w skrajnie nieodpowiedzialny sposób, zachował się kierujący osobowym Audi, który poruszał się po wrocławskim odcinku trasy S5. Został zauważony przez policjantów z wrocławskiej komendy miejskiej, prowadzących tego dnia swoje działania w ramach grupy ,,Speed’’. Ma ona na celu egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza w kwestii ograniczeń prędkości.

Wrocławscy mundurowi wyposażeni w radiowóz z wideorejestratorem ruszyli za pojazdem, który poruszał się z prędkością znacznie przekraczającą dopuszczalne w tym miejscu ograniczenie do 120 km/h.

W pewnej chwili jadące przed nimi Audi jechało z prędkością ponad 200 km/h, czyli o ponad 80 km/h za szybko! Policjanci postanowili ukrócić tę niebezpieczną brawurę i zatrzymali Audi do kontroli.

Na nieodpowiedzialnego kierowcę nałożyli mandat w wysokości 500 złotych oraz 10 punktów karnych. Gdyby tak rażące przekroczenie prędkości miało miejsce na terenie zabudowanym, kierowcy dodatkowo zatrzymane byłoby prawo jazdy na okres 3 miesięcy.

(KWP we Wrocławiu / mg)