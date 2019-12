Zatrzymani w związku z zabójstwem Data publikacji 10.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomorscy policjanci zatrzymali 9 osób mogących mieć związek z zabójstwem, do którego doszło na początku grudnia koło Słupska. Ofiara to mieszkaniec Lęborka, którego zwłoki funkcjonariusze znaleźli zakopane w jednym z kompleksów leśnych pod Słupskiem. Za zabójstwo grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Na początku grudnia policjanci zostali powiadomieni przez mieszkankę Lęborka, o zaginięciu jej męża. Funkcjonariusze bardzo szybko odkryli, że w tej sprawie mogło dojść do zbrodni dlatego natychmiast rozpoczęli intensywne śledztwo. Sprawdzono między innymi miejsca gdzie mógł przebywać zaginiony i odtworzono trasę, którą mógł się on przemieszczać. Ponadto policjanci wytypowali osoby, z którymi w dniu zaginięcia się spotykał. Te działania, jak również działania operacyjne doprowadziły do odnalezienia zwłok zaginionego mieszkańca Lęborka, były zakopane w lesie pod Słupskiem.

Ustalenia funkcjonariuszy dały podstawę do jednoczesnego zatrzymania 9 osób — mieszkańców Słupska, Trójmiasta i Zabrza. Zatrzymania te zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, KMP w Słupsku i CBŚP na terenie kilku miejscowości województwa pomorskiego oraz śląskiego. Trójce zatrzymanych przedstawiono zarzuty udziału w zabójstwie, a pozostałym zarzuty posiadania narkotyków, broni palnej, utrudniania śledztwa i zacierania śladów.

Wobec czterech spośród zatrzymanych sąd zastosował areszt tymczasowy. Za zbrodnię zabójstwa grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Gdańsku)