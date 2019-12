Trudna akcja ratunkowa w lesie Data publikacji 11.12.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Kobiernic razem z beskidzkimi goprowcami i ratownikami medycznymi z bielskiego pogotowia ratunkowego uratowali 42-letniego drwala. Mężczyzna podczas prac zrębowych w lesie w Porąbce doznał poważnego złamania nogi. Policjanci, którzy pierwsi dotarli na miejsce, udzieli mu niezbędnej pomocy, a następnie razem z pozostałymi ratownikami przetransportowali go do karetki pogotowia. Życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem. W masywie leśnym Porąbki prowadzono prace przy zrywce drewna. Jeden z drwali podczas załadunku ściętego drewna doznał wypadku. Drzewo, które się na niego przewróciło, przygniotło mu nogę. Pozostali pracownicy na miejsce natychmiast wezwali służby ratunkowe.

Pierwsi na miejsce wypadku przybyli mundurowi z Posterunku Policji w Kozach i Komisariatu Policji w Kobiernicach, którzy pełnili tego dnia wspólny patrol. Ponieważ miejsce zdarzenia znajdowało się na terenie, do którego nie można było dojechać radiowozem, musieli pieszo pokonać parę kilometrów, nim znaleźli poszkodowanego. Policjanci zabezpieczyli mężczyznę przed dalszymi urazami oraz przy pomocy koca ratunkowego zapewnili mu komfort cieplny. Następnie monitorowali parametry życiowe do czasu, gdy na miejsce dotarli ratownicy z Bielskiego Pogotowia Ratunkowego. Dyżurny z kobiernickiego komisariatu do pomocy przy akcji ratunkowej wezwał także Beskidzką Grupę GOPR. Po zaopatrzeniu poszkodowanego mężczyzny Policjanci razem z ratownikami pomogli przetransportować go do karetki, która zabrała mężczyznę do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

(KWP w Katowicach / kp)